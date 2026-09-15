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Opasan virus u Srbiji, 40 ljudi u teškom stanju

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15.09.2026 11:41

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Доктор, хирург, рукавице
Foto: Pexels

U Srbiji je otkriveno još 6 novih slučajeva groznice Zapadnog Nila, što sada čini ukupno 43 zaražene osobe od ovog virusa koji prenose komarci. I gotovi svi su teško oboljeli.

Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Srbije su, od početka sezone nadzora, 1. juna 2026. godine, do 13. septembra, registrovana ukupno 43 slučajeva obolijevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega je 40 slučajeva sa neuroinvazivnim oblikom bolesti.

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Među oboljelima je 28 osoba muškog i 15 osoba ženskog pola. Prosječna starost oboljelih je 66,6 godina - navode u Institutu "Batut".

Slučajevi su registrovani na teritoriji deset okruga:

  • Grada Beograda (14 slučajeva),
  • Južnobačkog (devet slučajeva),
  • Šumadijskog (pet slučajeva),
  • Srednjobanatskog (četiri slučaja),
  • Južnobanatskog (pet slučaja),
  • Severnobanatski (dva slučaja),
  • Zapadnobačkog (jedan slučaj),
  • Rasinskog (jedan slučaj),
  • Braničevskog (jedan slučaj),
  • Pomoravskog (jedan slučaj) okruga.

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Tagovi :

virus Zapadnog Nila

Groznica Zapadnog Nila

Srbija

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