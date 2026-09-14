Logo

Vlada Srbije o zabrani leta Macutu: Tvrdnje Konakovića krajnje zlonamjerne i neistinite

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
14.09.2026 20:02

Komentari:

0
Влада Србије о забрани лета Мацуту: Тврдње Конаковића крајње злонамјерне и неистините

Vlada Srbije dematovala je tvrdnje ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića da je zahtjev za prelet aviona kojim je premijer Srbije Đuro Macut trebao da stigne u Banjaluku na obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave poslat nekoliko minuta prije planiranog poletanja.

Iz Vlade Srbije navode da je zahtjev upućen još 11. septembra i da su tvrdnje Konakovića krajnje zlonamjerne i neistinite, te da nikako ne doprinose dobrosusjedskim odnosima i unapređenju saradnje u regionu.

Ukazuje se da je zvaničan zahtjev za prelet aviona upućen više od 72 časa prije planiranog leta, kada ga je Ambasada Srbije u Sarajevu proslijedila Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara.

U ovom zahtjevu su, u skladu sa dosadašnjim uobičajenim procedurama, navedeni svi detalji planiranog leta, sa obavještenjem o tačnom vremenu polijetanja i povratka iz Banjaluke.

Iz Vlade Srbije dodaju da je let iz Beograda bio planiran danas za 17.00 časova.

Uz saopštenje, iz Vlade su priložili i zahtjev Ambasade Srbije u Sarajevu, u kojem se vidi da je poslat 11. septembra.

Ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković izjavio je ranije danas da je odbio zahtjev za prelet aviona kojim je premijer Srbije Đuro Macut trebalo da ode u Banjaluku, zbog toga što nije poslat na vrijeme, prenosi Srna.

Podijeli:

Tagovi :

Đuro Macut

Elmedin Konaković

let avionom

zabrana

Srbija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Вучић: Оставку подносим 27. септембра

Srbija

Vučić: Ostavku podnosim 27. septembra

1 h

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције

Srbija

Laserima ometali pilote dok su slijetali na Aerodrom "Nikola Tesla"

1 h

0
Покрета "Ми - снага народа" не зна гдје је Бранимир Несторовић: 7 дана се не јавља

Srbija

Pokreta "Mi - snaga naroda" ne zna gdje je Branimir Nestorović: 7 dana se ne javlja

1 h

1
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Srbija

Drama na srpskoj planini: Vatrogascima se pokvarilo vozilo, pa sletjeli sa puta

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Cvijanović: Zajedno, uprkos svemu, sada i zauvijek

20

33

Preminuo Bob Maki

20

29

Ljevica gubi podršku, Janša odolijeva, Pirc Musar više nije najpopularnija

20

20

Počela centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva

20

03

Kuvar iz Hercegovine osumnjičen za podmetanje požara na Pelješcu, "motiv" mu bilo razočarenje u ljubavi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima