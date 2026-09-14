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Tomaš: Čuvati sjećanje na poginule i istrajati u traganju za nestalim

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14.09.2026 20:46

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Томаш: Чувати сјећање на погинуле и истрајати у трагању за несталим
Foto: ATV

Obaveza srpskog naroda je da čuva sjećanje na poginule u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i da istraje u traganju za nestalim, poručio je danas gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš.

Tomaš, koji je danas prisustvovao obilježavanju Dana nestalih i poginulih istakao je da je Prnjavor u Odbrambeno-otadžbinskom ratu platio visoku cijenu slobode.

"Poginulo je 626 boraca Vojske Republike Srpske, dok se za još 28 boraca i jednom civilnom žrtvom rata i dalje traga", naveo je Tomaš.

Povodom obilježavanja Dana nestalih i poginulih u Hramu Svetog velikomučenika Georgija u Prnjavoru služen je parastos za poginule i nestale borce Vojske Republike Srpske.

Iz Gradske organizacije porodica zarobljenih i nestalih Prnjavor ukazuju da proces traženja nestalih teče veoma sporo, dok porodice i dalje žive u neizvjesnosti, prenosi Srna.

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Darko Tomaš

nestali Srbi

Odbrambeno otadžbinski rat

Vojska Republike Srpske

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