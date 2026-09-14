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Minić: Sloboda neprestano pokreće srpski narod

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14.09.2026 21:17

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Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je večeras u Banjaluci da srpski narod neprestano pokreće sloboda, koja nema cijenu, a koja je zajednički cilj Srpske i Srbije.

Minić je rekao da obilježavanjem Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Republika Srpska i Srbija pokazuju da su jedinstven otadžbinski prostor, koji je, nažalost, uvijek predmet administrativnih granica.

"Znamo čemu težimo, da rijeka Drina bude kičma, a Srpska i Srbija dva plućna krila jednog tijela i jednog naroda, jedne vjere, jedne istorije, jedne kulture i svega onoga što imamo zajedničko", rekao je Minić, obraćajući se okupljenima na centralnoj svečanosti povodom obilježavanja ovog praznika.

On je dodao da je obaveza savremenika da prenesu budućim generacijama istinu, ne da bi nekoga mrzili, već da bi znali koliko je koštala sloboda, a i da im ne bi neko drugi pričao iskrivljenu istinu.

"Otadžbina jedino postoji kada je slobodna", poručio je Minić.

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On je ukazao da je važno srpsko jedinstvo, da je sloboda aksiom srpskog naroda, a zastava više od tkanine.

"Naša Srpska pravoslavna crkva nas objedinjuje, naši praznici, sveci, molitve, liturgije nas vezuju u jedno, da poštujemo Svevišnjeg, da ljubimo svog brata, da oprostimo, ali ne zaboravimo i mislim da smo u tom duhu do sada uspjeli opstati i ostati", rekao je Minić.

On je istakao da su veze Srpske i Srbije jače nego ikada, da su produkt ne samo formalnih sporazuma, već su nešto što podrazumijeva bitisanje sa obje strane Drine, te da su za to najzaslužniji predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prenosi Srna.

On je uvjeren da Srpska i Srbija samo složno, iskreno, prijateljski i bratski mogu da se očuvaju u izazovnim i teškim vremenima.

"Ali, ne smijemo zaboraviti – moramo biti dostojni otadžbine. Neka živi Republika Srpska! Neka živi Srbija!", poručio je Minić.

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Savo Minić

Republika Srpska

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Predsjednik Vlade

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