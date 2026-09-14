Minić: Sloboda neprestano pokreće srpski narod

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je večeras u Banjaluci da srpski narod neprestano pokreće sloboda, koja nema cijenu, a koja je zajednički cilj Srpske i Srbije.
Minić je rekao da obilježavanjem Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Republika Srpska i Srbija pokazuju da su jedinstven otadžbinski prostor, koji je, nažalost, uvijek predmet administrativnih granica.
"Znamo čemu težimo, da rijeka Drina bude kičma, a Srpska i Srbija dva plućna krila jednog tijela i jednog naroda, jedne vjere, jedne istorije, jedne kulture i svega onoga što imamo zajedničko", rekao je Minić, obraćajući se okupljenima na centralnoj svečanosti povodom obilježavanja ovog praznika.
Jedinstvo, jer smo jedan narod.— Savo Minić (@minic_savo) September 14, 2026
Sloboda, jer nam je u genima. Nikada od slobode moj narod nije odustao iako smo je preskupo plaćali.
Zastava, jer je simbol našeg pamćenja, pripadnosti i trajanja.
Srećan nam Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave! pic.twitter.com/fgF8kjtkei
On je dodao da je obaveza savremenika da prenesu budućim generacijama istinu, ne da bi nekoga mrzili, već da bi znali koliko je koštala sloboda, a i da im ne bi neko drugi pričao iskrivljenu istinu.
"Otadžbina jedino postoji kada je slobodna", poručio je Minić.
Republika Srpska
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On je ukazao da je važno srpsko jedinstvo, da je sloboda aksiom srpskog naroda, a zastava više od tkanine.
"Naša Srpska pravoslavna crkva nas objedinjuje, naši praznici, sveci, molitve, liturgije nas vezuju u jedno, da poštujemo Svevišnjeg, da ljubimo svog brata, da oprostimo, ali ne zaboravimo i mislim da smo u tom duhu do sada uspjeli opstati i ostati", rekao je Minić.
On je istakao da su veze Srpske i Srbije jače nego ikada, da su produkt ne samo formalnih sporazuma, već su nešto što podrazumijeva bitisanje sa obje strane Drine, te da su za to najzaslužniji predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prenosi Srna.
On je uvjeren da Srpska i Srbija samo složno, iskreno, prijateljski i bratski mogu da se očuvaju u izazovnim i teškim vremenima.
"Ali, ne smijemo zaboraviti – moramo biti dostojni otadžbine. Neka živi Republika Srpska! Neka živi Srbija!", poručio je Minić.
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