Trišić Babić: Sloboda se čuva svakog dana

Autor:ATV redakcija
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Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić poručila je povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da se sloboda ne čuva samo na velike datume nego svakog dana.
"Naša zastava nije samo simbol. Ona govori ko smo, odakle dolazimo i šta čuvamo. Jedinstvo ne znači da svi mislimo isto, već da znamo šta je iznad naših razlika - sloboda, identitet, institucije i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti", navela je Trišić Babić.
Naša zastava nije samo simbol. Ona govori ko smo, odakle dolazimo i šta čuvamo.— Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) September 14, 2026
Jedinstvo ne znači da svi mislimo isto, već da znamo šta je iznad naših razlika - sloboda, identitet, institucije i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti.
Republika Srpska svoje interese… pic.twitter.com/0ukNV9X80w
Ona je istakla da Republika Srpska svoje interese predstavlja argumentovano i samopouzdano.
"Ne tražimo ničiju dozvolu da budemo ono što jesmo", navela je Trišić Babić na "Iksu".
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