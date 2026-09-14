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Trišić Babić: Sloboda se čuva svakog dana

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14.09.2026 21:13

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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић поручила је поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе да се слобода не чува само на велике датуме него сваког дана.
Foto: X/Ana Trišić Babić

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić poručila je povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da se sloboda ne čuva samo na velike datume nego svakog dana.

"Naša zastava nije samo simbol. Ona govori ko smo, odakle dolazimo i šta čuvamo. Jedinstvo ne znači da svi mislimo isto, već da znamo šta je iznad naših razlika - sloboda, identitet, institucije i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti", navela je Trišić Babić.

Ona je istakla da Republika Srpska svoje interese predstavlja argumentovano i samopouzdano.

"Ne tražimo ničiju dozvolu da budemo ono što jesmo", navela je Trišić Babić na "Iksu".

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Ana Trišić Babić

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Republika Srpska

srpsko jedinstvo

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