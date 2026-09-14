Patrijarh Porfirije: Jedinstvo srpskog naroda je vječno

Njegovo preosveštenstvo patrijarh srpski Porfirije poručio je večeras da je jedinstvo srpskog naroda vječno, jer svoj korijen ima u pravoslavnoj vjeri.

"Trebamo ne samo da čuvamo našu veru, već i njom da živimo. Samo tada ćemo ispuniti zavet Hristov i naših otaca. Samo tada ćemo biti ono što jesmo i tek tada, bez straha i nametanja, moći ćemo sa radošću, mirom i ponosom da gradimo zajednicu i mostove sa drugima", rekao je patrijarh Porfirije u Banjaluci na svečanoj akademiji povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Dan srpskog jedinstva

Njegova svetost je naglasio da Republiku Srpsku doživljava kao svoj dom i da se radi toga raduje i osjeća veliki blagoslov kada dođe u prađedovinu, đedovinu i očevinu.

Ukazao je da su se večeras sabrali da pokažu da su jedno - jedan narod, jedna vjera, jedna crkva.

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"Neka nam pravoslavna vjera bude naša zastava, Srpska pravoslavna crkva prostor jedinstva, a život da nam bude život u Hristu koji nam daje istinsku slobodu da bi znali ko smo i šta smo", rekao je patrijarh Porfirije.

Srpski patrijarh je ukazao da je srpski narod postojan bez obzira na mnoge oluje, nedaće i bure koje su ga tukle kroz istoriju.

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"Ne samo da je opstajao, nego je istinski uvek bio stvaralački i davao divne duhovne plodove koji su znak po kojima ga drugi prepoznaju", rekao je patrijarh Porfirije.

Njegova svetost je ukazao da će se srpski narod do kraja istorije ne samo sačuvati, nego će disati punim plućima.

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"To je zbog toga što jedinstvo našeg naroda ne počiva na prolaznim vrednostima, već ima dubok koren i čvrst temelj na kojem nas je postavio Sveti Sava, a koji je potvrdio knez Lazar i mnogi mučenici", rekao je patrijarh.

Srpski patrijarh je istakao da je riječ Hristova kroz vijekove oblikovala srpski narod i da je njegovo ime i prezime.

"Trebamo ne samo da čuvamo našu veru, već i njom da živimo. Samo tada ćemo ispuniti zavet Hristov i naših otaca. Samo tada ćemo biti ono što jesmo i tek tada, bez straha i nametanja, moći ćemo sa radošću i mirom da gradimo zajednicu i mostove sa drugima", rekao je patrijarh Porfirije.