Logo

Počela centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 20:20

Komentari:

0
Централна свечаност обиљежавања Дан српског јединства, слободе и националне заставе, у организацији влада Републике Српске и Србије, одржава се у Бањалуци, у присуству званичника Српске и Србије.
Foto: ATV

Centralna svečanost obilježavanja Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije, počela je u Banjaluci, u prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije.

Svečanosti prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijeri Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Milorad Dodik, Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Prisutni su i ministri u vladama Republike Srpske i Srbije, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, narodni poslanici, kao i nekoliko hiljada građana.

Dan srpskog jedinstva

Svečanost u Sportskoj dvorani "Borik" počela je intoniranjem himni Republike Srpske "Moja Republika" i Srbije "Bože pravde".

Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada je 1918. godine srpska vojska probila Solunski front

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banja Luka

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Republika Srpska

svečana akademija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов

Republika Srpska

Kalabuhov: Nastaviću da radim na jačanju veza dva naroda

51 min

0
Нестали Срби

Republika Srpska

1.608- Broj nestalih koje Republika Srpska i danas traži

1 h

0
Потписивање Посебног колективног уговора

Republika Srpska

Potpisan Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave

1 h

3
умјетнички директор и диригент Симфонијског оркестра Народног позоришта Републике Српске

Republika Srpska

Dušan V. Urošević: Moramo češće da volimo svoju otadžbinu

1 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

33

Preminuo Bob Maki

20

29

Ljevica gubi podršku, Janša odolijeva, Pirc Musar više nije najpopularnija

20

20

Počela centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva

20

03

Kuvar iz Hercegovine osumnjičen za podmetanje požara na Pelješcu, "motiv" mu bilo razočarenje u ljubavi

20

02

Vlada Srbije o zabrani leta Macutu: Tvrdnje Konakovića krajnje zlonamjerne i neistinite

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima