Počela centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva

Centralna svečanost obilježavanja Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije, počela je u Banjaluci, u prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije.

Svečanosti prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijeri Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Milorad Dodik, Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Prisutni su i ministri u vladama Republike Srpske i Srbije, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, narodni poslanici, kao i nekoliko hiljada građana.

Dan srpskog jedinstva

Svečanost u Sportskoj dvorani "Borik" počela je intoniranjem himni Republike Srpske "Moja Republika" i Srbije "Bože pravde".

Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada je 1918. godine srpska vojska probila Solunski front