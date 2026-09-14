Potpisan Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave

To su samo neke od novina koje donosi novi Kolektivni ugovor za zaposlene u organima javne uprave.

„Ovo je jedinstven slučaj da smo mi kao sindikati u jednoj godini potpisali tri kolektivna ugovora čime smo obuhvatili više od 38.000 zaposlenih u Republici Srpskoj. Ono što je najvažnije je što smo naknadu za bolovanje sa 70 odsto podigli na 80 odsto i da radnici itekako imaju razloga za zadovoljstvo", rekao je Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske.

Jedno od unaprijeđenih prava odnosi se i na troškove za naknadu putnih troškova.

" Mi smo ovaj put imali zahtjev od radnika koji imaju manju kilometražu od 3 do 4 KM pa smo uspjeli da spustimo na 3 KM",rekao je Branko Zelenović, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi.

Posebna pažnja posvećena je i pravima roditelja. Za roditelje koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju godišnji odmor uvećan za pet dana, i to za svako dijete ukoliko u porodici ima više od jednog bolesnog djeteta, dok je za svako djete do 7 godina starosti 3 dana godišnjeg odmora.

"Ono što je svakako novina i što svakako treba da istaknemo to je da Zaposleni koji se bore za potomstvo, bore se sa neplodnošću bolovanje im je sada plaćeno 100 odsto. Prvi put u kolektivnom ugovoru prepoznati su i samohrani roditelji kao zasebna kategorija njima se uvećava godišnji odmor za pet radnih dana za djecu do starosti 15 godina života", kaže Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Današnjim potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora pokazana je spremnost da se kroz nastavak socijalnog dijaloga radi na daljem unapređenju materijalnog i radno- pravnog položaja zaposlenih u organima uprave.