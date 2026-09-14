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Kuvar iz Hercegovine osumnjičen za podmetanje požara na Pelješcu, "motiv" mu bilo razočarenje u ljubavi

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14.09.2026 20:03

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На острву Брачу синоћ је избио пожар који се због јаког вјетра брзо проширио на неприступачном терену. Ватра је планула између Ложишћа и Драчевице, а ватрогасци су се цијелу ноћ борили с пламеном и успјели да одбране све куће. Ситуација је јутрос боља и опасности за објекте нема, потврдио је главни ватрогасни командант Славко Туцакаовић за „Индекс“.
Foto: Facebook/vatrogasci-193

Županijski sud u Dubrovniku odredio je istražni zatvor T.J. (21) iz Čapljine zbog osnovane sumnje da je počinio krivično d‌jelo dovođenja u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom.

Riječ je o kuvaru koji je kao sezonski radnik tokom ljeta radio na Pelješcu, gd‌je ima i uredno prijavljeno boravište, a protiv kojega je Policijska stanica Ston podnijela krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Dubrovniku.

Ovome je prethodilo da im se obratio poljski turist koji je uz državni put D-414 uočio hercegovačkog kuvara kako na lokaciji između mjesta Brijesta i Luka Dubrava na poluotoku Pelješcu plinskim upaljačem pali nisko raslinje i suvu travu.

Prije nego što su ga pelješki vatrogasci brzom intervencijom uspjeli lokalizovati, požar je zahvatio površinu od 2.500 kvadratnih metara.

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Detaljnim pregledom snimaka nadzornih kamera, policija je otkrila o kojem je vozilu riječ, a potom i ko ga je u tom trenutku vozio na spornoj lokaciji.

Određen mu je pritvor od mjesec dana te je zaključeno da je osumnjičeni prilikom paljenja suve trave iskazao visok stepen kriminalne volje što upućuje na to da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti isto ili čak počiniti i teže krivično d‌jelo.

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Vjerovatno neće biti dugo iza rešetaka jer je tokom saslušanja u cijelosti priznao počinjenje krivičnog d‌jela za koje se tereti.

Dubrovački dnevnik navodi da je povod podmetanja požara razočarenje u ljubavi.

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požar

Pelješac

Hrvatska

Čapljina

Kuvar

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