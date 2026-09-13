Apokalipsa na Braču: Izgorjela skoro sedmina ostrva

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Prema podacima sa OroraTek platforme za ranu detekciju požara iz svemira, požar na Braču je iza sebe ostavio apokaliptične prizore.

Izgorjelo je 13 odsto površine ostrva, odnosno skoro sedmina. Danas je objavljen snimak dinamike širenja vatre od 10. do 13. septembra. "Razvoj požara na Braču pokazuje koliko se vatra u ekstremnim uslovima može brzo proširiti", poručuju iz Nju Ejđ Solušensa, firme koja koristi napredni satelitski sistem OroraTek, prenosi Dalmatinskiportal.

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