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Apokalipsa na Braču: Izgorjela skoro sedmina ostrva

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13.09.2026 20:55

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Пожар на Брачу из свемира
Foto: Screenshot

Prema podacima sa OroraTek platforme za ranu detekciju požara iz svemira, požar na Braču je iza sebe ostavio apokaliptične prizore.

Izgorjelo je 13 odsto površine ostrva, odnosno skoro sedmina.

Danas je objavljen snimak dinamike širenja vatre od 10. do 13. septembra.

"Razvoj požara na Braču pokazuje koliko se vatra u ekstremnim uslovima može brzo proširiti", poručuju iz Nju Ejđ Solušensa, firme koja koristi napredni satelitski sistem OroraTek, prenosi Dalmatinskiportal.

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Tagovi :

požar

Brač

Hrvatska

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