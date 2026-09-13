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Ana ovu prosidbu neće nikad zaboraviti - VIDEO

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13.09.2026 21:27

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Ватрогасац у Мостару запросио дјевојку
Foto: Screenshot

Mostarski vatrogasac Benjamin priredio je svojoj djevojci Ani prosidbu koju će dugo pamtiti. Umjesto klasičnog načina, odlučio je svoju izabranicu iznenaditi na poseban i nesvakidašnji način.

Na službenoj Fejsbuk stranici PVP Mostar objavljen je video prosidbe, a snimak je privukao pažnju javnosti.

Benjamin je do svoje djevojke stigao vatrogasnim vozilom, uz uključenu sirenu, nakon čega je uslijedio trenutak koji je Ana zasigurno dugo čekala.

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Nakon dolaska vatrogasnim vozilom, Benjamin je kleknuo i zaprosio svoju djevojku. Emotivni trenutak zabilježen je kamerom, a njihova prosidba tako je ostala zabilježena i na društvenim mrežama.

Iz PVP Mostar nisu krili zadovoljstvo zbog sretnog događaja te su svom kolegi i njegovoj odabranici uputili čestitke povodom zaruka.

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"Čestitamo našem kolegi i njegovoj odabranici na zarukama. Sretno Benjamin i Ana", poručili su iz PVP Mostar.

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Tagovi :

prosidba

prošnja

Mostar

Vatrogasci

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