Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Bileći doniran kombi za prevoz učenika

Član Predsjedništva SNSD-a Savo Minić uručio je danas ključeve novog kombi vozila direktoru Osnovne škole "Sveti Sava" u Bileći Nebojši Kulidžanu, čime je riješen jedan od gorućih problema u ovoj obrazovnoj ustanovi.

Minić je istakao je da je ovo jedna od najljepših škola u Republici Srpskoj, opremljena i uređena.

"Imali smo informaciju da postoji problem sa prevozom đaka i evo sad je i to riješeno", rekao je Minić novinarima nakon uručenja donacije.

Direktor Osnovne škole "Sveti Sava" Nebojša Kulidžan rekao je da je ovo bio jedan od gorućih problema ove škole, jer su imali dotrajali kombi koji više nije bio bezbjedan za prevoz đaka.

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"U posljednje vrijeme smo imali neka alternativna rješenja za prevoz učenika. Zahvaljujemo se zvaničnicima Republike Srpske zato što su imali razumijevanja za našu školu i omogućili da naši učenici sigurno putuju do škole i nazad", rekao je Kulidžan.

Uručenju donacije SNSD-a prisustvovali su predsjednik stranke Milorad Dodik i potpredsjednik Željka Cvijanović.

"Kada djeca svakog dana putuju do škole, najvažnije je da ova putovanja budu bezbjedna. Zato smo danas uručili novi kombi Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Bileći, koji će biti korišten za prevoz učenika Područnog odjeljenja Meka Gruda. Jedanaest đaka od danas će imati mnogo sigurniji i udobniji put do škole. A stari kombi iz 1999. godine može u zasluženu penziju", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kada djeca svakog dana putuju do škole, najvažnije je da ova putovanja budu bezbjedna. Zato smo danas uručili novi kombi Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Bileći, koji će biti korišten za prevoz učenika Područnog odjeljenja Meka Gruda.

Jedanaest đaka od danas će imati mnogo sigurniji i… pic.twitter.com/T8HLQYxEcr — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 12, 2026

Milorad Dodik je istakao da SNSD uvijek zna kako da pomogne i da rješava konkretne probleme naših ljudi.

"Savo Minić je uručio ključeve novog kombija Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Bileći i time je riješen važan problem bezbjednog prevoza učenika. Najvažnije je da naša djeca imaju dobre uslove za školovanje i siguran put do škole i nazad. To je politika SNSD-a - da slušamo ljude, prepoznamo problem i riješimo ga", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.