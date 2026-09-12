Sutra molitva Majci Božjoj liječi svaku tugu i bol: Evo šta žene treba da urade

U našem narodu ovaj datum zauzima posebno mjesto u srcima, a naročito među ženama koje se uzdaju u milost Majke Božje i traže utjehu, zdravlje i najljepši dar - prinovu u domu.

Tajna svetog tkanja od kamilje dlake i čudo koje je caricu od teške bolesti spaslo

Drevno predanje prenosi da je sama Majka Božija od kamilje dlake isplela ovaj pojas. Tokom njenog zemaljskog života, pa i samog Uspenja, desilo se čudo koje se i danas sa koljena na koleno priča u vjerujućem narodu. Kada su apostoli tri dana nakon sahrane otvarali grob na molbu apostola Tome, koji je kasnio, unutra tijela više nije bilo. U tom trenutku, Bogorodica se javila apostolu Tomi i sa neba mu spustila svoj pojas kao vječni blagoslov i utehu.

Kroz vijekove, ova svetinja je prelažena iz ruke u ruku, čuvana u Jerusalimu, pa prenesena u Carigrad. U devetom vijeku zabilježeno je čudesno iscjeljenje carice Zoje, supruge cara Lava VI Mudrog. Ona je bolovala od teške bolesti i imala priviđenja, a nakon što je nad njenom glavom razvijen sveti pojas, bolest je u trenutku nestala. Iz velike zahvalnosti, carica je cijeli pojas izvezla zlatnim koncem, dajući mu izgled kakav i danas pamti istorija.

Kako je srpski knez svetinju sačuvao i na Svetu Goru pred oltar položio

Priča o pojasu usko je povezana i sa našom istorijom i vladarima. Nakon brojnih previranja u Vizantiji i ratnih sukoba, dio svetinje je prema narodnom predanju dospeo u ruke srpskog kneza Lazara Hrebeljanovića. Knez Lazar je ovaj neprocijenjivi dar, zajedno sa komadom Časnog krsta, poklonio manastiru Vatoped na Svetoj Gori.

Društvo Kada stalno zaboravljanje postaje opasno po zdravlje?

Drugi istorijski zapisi bilježe da je darodavac bio vizantijski car Jovan VI Kantakuzin, ali suština ostaje ista - najznačajniji dio svetinje i dan-danas počiva u samom oltaru Sabornog hrama u Vatopedu. Čuva se u srebrnom kovčežiću i pred njim se neumorno pale svijeće i izgovaraju najtoplije molitve.

Svetinja što čuva majke, trudnice i porodilje

Vjerovanje u čudotvornu moć ovog pojasa rasprostranjeno je širom svijeta, pa su čak i vladari tražili njegovu zaštitu. Istorija pamti da je engleska kraljica Elizabeta od Jorka izdvajala novac samo da bi uz sebe imala blagoslov ove svetinje tokom porođaja.

U našim krajevima, ali i kod susednih naroda, vijekovima je živio običaj da se žene pred sam porođaj opasuju posebnim trakama i pojasevima koji su noćili u crkvi. Kod nas se posebno cijenio običaj da se trudnica pred sam čin rađanja opaše užetom koje je pre toga prenoćilo ispred ikone Presvete Bogorodice.

Šta sutra valja uraditi

Kod nas ovaj praznik najviše poštuju parovi koji se bore za potomstvo i žene koje priželjkuju da se ostvare kao majke. Sutra se od rano jutro odlazi u crkve i manastire posvećene Bogorodici, gde se pale svijeće, čitaju molitve i traži njen nebeski zastupnički blagoslov.

Postoje i porodice u našem narodu koje Polaganje pojasa Presvete Bogorodice slave kao svoju krsnu slavu. Vjeruje se da iskrena, duboka molitva izrečena na ovaj dan pred ikonama Majke Božije donosi mir u kuću, čuva djecu od svake nevolje i otvara vrata za one najljepše, dugo čekane vijesti u porodici.

(Ona.rs)