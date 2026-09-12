"Mi igramo, oni pobjeđuju": Fudbaleri u humanoj misiji

Šest veteranskih ekipa iz regiona ponovo je zaigralo na turniru “Mi igramo, oni pobjeđuju” sa potpisom organizatora Bore Vujića.

Nekadašnji fudbalski, ali iz asovi iz drugih sportova pokazali su svoju vještinu na “petoparcu”, a uglas ističu jedno - od rezultata je važnija humana strana turnirske priče.

Na turniru je odijelo i kravatu zamijenio za šorts i patike, pa je s loptom odbranio čast resora u Vladi Republike Srpske koji mu je povjeren. Alen Šeranić pohvalio je sve aktera što su se i ove godine rado odazvali pozivu.

Turnir je proslavio svoj šesti rođendan, a Boro Vujić, autor ove sportske priče, ponosan je na još jednu ispisanu stranicu.

Na turniru su nastupile veteranske selekcije Borca, Rijeke, Partizana, reprezentacije Slovenije, Policajca i tim "Zvjezdice", a sav prihod od prodatih ulaznica i aukcije potpisanih dresova namijenjen je Centru za podršku porodicama djece i osobama sa poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu - Zvjezdice".