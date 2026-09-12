Fudbaler o atmosferi u svlačionici: Stanković je napravio jednu grešku

Bivši napadač Anton Zabolotnji govorio je o radu Dejana Stankovića i otkrio detalje atmosfere u svlačionici tokom mandata srpskog trenera u moskovskom Spartaku.

On je u emisiji "Koment.Šou" istakao da je Stanković imao veoma izražen stav o sebi i da je često radio ono što je smatrao ispravnim. Ipak, kao najveću grešku srpskog bivšeg trenera Crvene zvezde je istakao odnos prema fudbalerima.

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"On se sve vrijeme ponašao prilično slobodno. Ima visoko mišljenje o sebi i vjerovatno je jednostavno radio ono što je želio. To je to. Nažalost, napravio je jednu grešku: okrenuo se protiv kolektiva i počeo lično da vrijeđa igrače. Tako se ne radi. Atmosfera je ipak bila teška", rekao je Zabolotnji.

Stanković je postao trener Spartaka tokom ljeta 2024. godine, a saradnja sa moskovskim klubom završena je 11. novembra 2025. godine, kada su dvije strane sporazumno raskinule ugovor.

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Podsjetimo, on je u avgustu ove godine napustio klupu Crvene zvezde nakon eliminacije od Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona, prenosi "Alo".