Borac pod pritiskom pred Zrinjski

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Problemi sa povredama komplikuju posao Vinku Marinoviću pred derbi protiv Zrinjskog. Gosti su na plus osam u odnosu na aktuelnog šampiona BiH, koji je pod pritiskom iako je sezona još uvijek mlada.



Zrinjski je bez greške sa maksimalnih šest pobjeda, a sa druge strane Banjalučani dobro znaju sve kvalitete rivala.

Nema nikakvih tajni između timova koji svake sezone vode trku za šampionsku titulu, a domaći se nadaju ispunjenim tribinama i vjetru u leđa od svojih navijača.



Borac i Zrinjski sastaju se sutra u 20.45. u derbi utakmici 7. kola Premijer lige BiH.

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