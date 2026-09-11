Borac pod pritiskom pred Zrinjski

Autor:ATV redakcija
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Problemi sa povredama komplikuju posao Vinku Marinoviću pred derbi protiv Zrinjskog. Gosti su na plus osam u odnosu na aktuelnog šampiona BiH, koji je pod pritiskom iako je sezona još uvijek mlada.
Zrinjski je bez greške sa maksimalnih šest pobjeda, a sa druge strane Banjalučani dobro znaju sve kvalitete rivala.
Nema nikakvih tajni između timova koji svake sezone vode trku za šampionsku titulu, a domaći se nadaju ispunjenim tribinama i vjetru u leđa od svojih navijača.
Borac i Zrinjski sastaju se sutra u 20.45. u derbi utakmici 7. kola Premijer lige BiH.
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