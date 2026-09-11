Šarplaninac izujedao djevojčicu

Nakon stravičnog napada šarplaninca u Lisoviću kod Barajeva, stigle su najnovije informacije o zdravstvenom stanju djevojčice (16) koje je otkrio njen djeda, Selimir Stevanović.

Poslije jezivog pira koji se jutros odigrao na samo nekoliko metara od porodične kuće, kada je komšijski pas od oko 100 kilograma napao djevojčicu na putu do škole, porodica se vratila sa klinike gdje su ljekari satima zbrinjavali njene povrede, otkrio je djeda povrijeđene djevojčice.

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Nesrećna tinejdžerka je najprije prevezena u Dom zdravlja u Barajevu, odakle su je zbog ozbiljnosti situacije hitno transportovali na Infektivnu kliniku Kliničkog centra, a potom i na Hirurgiju.

"Ima ujede po zadnjici, leđima, pošto je on krupan, valjda ju je šapom i noktima izgrebao… Sad su stigli iz grada, previjene su joj rane, i moraće ovih dana da ide na previjanja, čak je i trebalo da je ušivaju ali ona nije htjela… Mlada je ona, zarašće to..", ispričao je Selimir.

“Oni su krenuli ali se šarplaninac vratio i napao moju unuku”

Nakon što su životinje nakratko krenule za vlasnicom koja je istrčala da ih pozove kući, zver od 100 kilograma se iznenada okrenula i ponovo krenula u krvavi napad.

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"Taj pas je pobjegao iz dvorišta, sa njim je bio još jedan, neko ih je pozvao, oni su krenuli ali se šarplaninac vratio i napao moju unuku… Ona je potresena i ostaće joj strah iako jako voli pse i životinje", dodaje Selimir.

Zastrašujući podatak jeste i to da ovaj šarplaninac ranije nikada nikoga nije napao. Kako kaže njen djeda, zaštitila ju je jedino žičana ograda uz koju se nalazila, jer da nje nije bilo, ogromna životinja bi sigurno skočila direktno na nju, prenosi "Informer".