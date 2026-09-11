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"Posao" od kojeg boli glava: Otišla na razgovor, a stigao račun od 4.000 evra

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11.09.2026 17:31

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Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.
Foto: Pexels.com

Beograđanka se prijavila za posao predavača pjevanja, prošla razgovor od dva i po sata, a u ugovoru postala "polaznik kursa". Najveći šok bio je kada je vidjela iznos koji mora da plati 4.060 evra.

Najveći šok uslijedio je kada je vidjela iznos koji bi pod određenim uslovima morala da plati čak 4.060 evra, odnosno 476.287 dinara.

Posao ili kurs od nekoliko hiljada evra?

Prema njenom svjedočenju objavljenom na Reditu, tokom dugog razgovora sa menadžerom gotovo da nije bilo pitanja o njenom predavačkom iskustvu, već je sastanak iskorišćen za predstavljanje škole i njenog načina rada.

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Sporan ugovor predviđao je da kandidat mora platiti 4.060 evra ukoliko ne završi obuku, odustane ili na kraju ne dođe do zaposlenja. Istovremeno, škola se ugovorom nije obavezivala da će je nakon završenog kursa zaista i zaposliti, čime bi sav finansijski rizik prešao na kandidatkinju.

"Test povjerenja" umjesto objašnjenja

Kada je pokušala da dobije objašnjenje zbog čega je u dokumentu označena kao polaznica kursa, a ne kao kandidat za posao, menadžer joj je navodno rekao da je cijeli ugovor svojevrsni "test povjerenja".

Nakon što je postavila dodatna pitanja, menadžer je odlučio da prekine proces saradnje.

Kandidatkinja ništa nije potpisala, čime je izbjegla potencijalni dug, a cijeli slučaj je prijavila platformi Infostud preko koje je oglas bio objavljen.

Ovaj slučaj otvara pitanje sve češće prakse na tržištu rada gde se kroz oglase za posao kandidatima nude komercijalne obuke i prebacuju troškovi poslovanja. Pravni stručnjaci upozoravaju kandidate da detaljno čitaju svaki dokument prije potpisivanja, prenosi Telegraf.rs.

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Beograd

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