Logo

Pomoć dobrih ljudi: Porodica iz Avtovca dobila novu kuću

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.09.2026 19:50

Komentari:

0
Породица Милаковић је у оронулој кући у Автовцу
Foto: ATV

Prije manje od dvije godine u Avtovcu kod Gacka bilježi ruševnu kuću bez struje i vode, bilježimo suze i vapaj porodice Milaković. Sada u jednom gatačkom naselju bilježimo potpuno novu kuću i nasmijanu istu porodicu. A sve zahvaljujući dobrim ljudima.

"Ovo je meni mio osjećaj, u kakvom sam jadu bila i šta me je sve trljali, gazilo. Hvala ljudima iz cijele naše Hercegovine koji su pomogli", rekla je Dragica Sudžum.

"Baš lijep osjećaj i hvala ljudima puno što su mi pomogli i prijateljima što su došli da obo urade. Hvala od sveg srca", rekao je Stevo Milaković.

A cijelu akciju oko izgradnje kuće vodio je i na svojim leđima iznio njihov komšija Nemanja Ćalasan. Danas i njemu srce puno sreće a usta puna riječi zahvalnosti.

"Meni je danas puno srce kada vidim da je porodica Milaković napokon dobila novu krov nad glavom. Takođe koristim priliku da se zahvalim svim dobrim ljudima, svim privatnim i javnim preduzećima", rekao je Nemanja Ćalasan, komšija.

илу-вртићи-12112025

Društvo

Asistentima bolji status, djeci više podrške

U akciji je prikupljeno preko 50.000 maraka i građevinski materijal u vrijednosti oko 20.000 maraka. Pomogli su brojni pojedinci ali i mnogi kolektivi prednjači RiTE Gacko. Zahvalni i u Centru za socijalni rad.

"Ova porodica je u sistemu socijalne zaštite dugi niz godina. Mi kao institucija smo im shodno našim pravima pomagali koliko smo mogli", rekla je Anđelka Boljanović, socijalni radnik Gacko.

"Jako sam ponosan na sve radnike RITE Gacko koji su se odrekli dijela svojih plata da bi danas ova porodica uselila u novu kuću. Na to smo jako ponosni. I mi kao društveno odgovorna kompanija smo se odgovorno ponijeli", rekao je Maksim Skoko, direktor RiTE Gacko.

Nova kuća se nalazi u gatačkom naselju Voćnjak. Kuća je površine 52m kvadratni i potpuno je opremljena, okućnica je 357 kvadrata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pomoć

Gacko

kuća

Komentari (0)

Više iz rubrike

Камен темељац за Симулациони центар Медицинског факултета у Фочи

Gradovi i opštine

Položen kamen temeljac za Simulacioni centar Medicinskog fakulteta u Foči

9 h

0
Интернет

Gradovi i opštine

Nesvakidašnji slučaj u BiH: Zbog resivera završila na sudu

10 h

0
Струја

Gradovi i opštine

U nedjelju 3.500 korisnika u Loparama bez struje

10 h

0
Јавор: Приоритет је национални план

Gradovi i opštine

Javor: Prioritet je nacionalni plan

23 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

58

Sutra molitva Majci Božjoj liječi svaku tugu i bol: Evo šta žene treba da urade

20

43

Minić: Narod 4. oktobra ima šansu da obezbijedi sigurnost i slobodu

20

23

Deset stvari ili manje: Holivudska zvijezda u novoj ulozi

20

20

Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Bileći doniran kombi za prevoz učenika

20

14

Spakovao kofere i čekao privatni avion: Mislio da je u vezi sa popularnom pjevačicom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima