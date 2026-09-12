Pomoć dobrih ljudi: Porodica iz Avtovca dobila novu kuću

Prije manje od dvije godine u Avtovcu kod Gacka bilježi ruševnu kuću bez struje i vode, bilježimo suze i vapaj porodice Milaković. Sada u jednom gatačkom naselju bilježimo potpuno novu kuću i nasmijanu istu porodicu. A sve zahvaljujući dobrim ljudima.

"Ovo je meni mio osjećaj, u kakvom sam jadu bila i šta me je sve trljali, gazilo. Hvala ljudima iz cijele naše Hercegovine koji su pomogli", rekla je Dragica Sudžum.

"Baš lijep osjećaj i hvala ljudima puno što su mi pomogli i prijateljima što su došli da obo urade. Hvala od sveg srca", rekao je Stevo Milaković.

A cijelu akciju oko izgradnje kuće vodio je i na svojim leđima iznio njihov komšija Nemanja Ćalasan. Danas i njemu srce puno sreće a usta puna riječi zahvalnosti.

"Meni je danas puno srce kada vidim da je porodica Milaković napokon dobila novu krov nad glavom. Takođe koristim priliku da se zahvalim svim dobrim ljudima, svim privatnim i javnim preduzećima", rekao je Nemanja Ćalasan, komšija.

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U akciji je prikupljeno preko 50.000 maraka i građevinski materijal u vrijednosti oko 20.000 maraka. Pomogli su brojni pojedinci ali i mnogi kolektivi prednjači RiTE Gacko. Zahvalni i u Centru za socijalni rad.

"Ova porodica je u sistemu socijalne zaštite dugi niz godina. Mi kao institucija smo im shodno našim pravima pomagali koliko smo mogli", rekla je Anđelka Boljanović, socijalni radnik Gacko.

"Jako sam ponosan na sve radnike RITE Gacko koji su se odrekli dijela svojih plata da bi danas ova porodica uselila u novu kuću. Na to smo jako ponosni. I mi kao društveno odgovorna kompanija smo se odgovorno ponijeli", rekao je Maksim Skoko, direktor RiTE Gacko.

Nova kuća se nalazi u gatačkom naselju Voćnjak. Kuća je površine 52m kvadratni i potpuno je opremljena, okućnica je 357 kvadrata.