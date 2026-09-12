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Minić: Narod 4. oktobra ima šansu da obezbijedi sigurnost i slobodu

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12.09.2026 20:43

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Изборна трибина СНСД-а "Разговор са грађанима" одржана је вечерас у Билећи.
Foto: @minic_savo / X

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić na izbornoj tribini "Razgovor sa građanima" poručio je večeras u Bileći da srpski narod 4. oktobra ima šansu da olovkom obezbijedi slobodu i sigurnost budućim generacijama.

Minić je rekao da srpski narod nijednu slobodu nije izvojevao bez ogromnog broja žrtava i da sada ne treba dozvoliti da u budućnosti živi u neizvjesnosti.

On je poručio da su predstojeći izbori i te kako važni.

"Mi smo svi Milorad Dodik, mi smo svi SNSD i mi smo svi njegova vojska", rekao je Minić.

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Bilećani su prije svega ljudi velikog srca, čvrste riječi i slobodarskog duha, dodao je Minić.

"Ovdje se zna šta znače za čast, obraz i ljubav prema otadžbini. Narod je prepoznao snagu, odgovornost i pravi put. Hvala Bileći na snažnoj podršci! Idemo zajedno, za jaku Hercegovinu i snažnu Republiku Srpsku", poručio je Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

SNSD

Bileća

Izbori 2026

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