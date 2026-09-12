Minić: Narod 4. oktobra ima šansu da obezbijedi sigurnost i slobodu

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić na izbornoj tribini "Razgovor sa građanima" poručio je večeras u Bileći da srpski narod 4. oktobra ima šansu da olovkom obezbijedi slobodu i sigurnost budućim generacijama.
Minić je rekao da srpski narod nijednu slobodu nije izvojevao bez ogromnog broja žrtava i da sada ne treba dozvoliti da u budućnosti živi u neizvjesnosti.
On je poručio da su predstojeći izbori i te kako važni.
"Mi smo svi Milorad Dodik, mi smo svi SNSD i mi smo svi njegova vojska", rekao je Minić.
Gradovi i opštine
Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Bileći doniran kombi za prevoz učenika
Bilećani su prije svega ljudi velikog srca, čvrste riječi i slobodarskog duha, dodao je Minić.
"Ovdje se zna šta znače za čast, obraz i ljubav prema otadžbini. Narod je prepoznao snagu, odgovornost i pravi put. Hvala Bileći na snažnoj podršci! Idemo zajedno, za jaku Hercegovinu i snažnu Republiku Srpsku", poručio je Minić.
Bilećani su prije svega ljudi velikog srca, čvrste riječi i slobodarskog duha.— Savo Minić (@minic_savo) September 12, 2026
Ovdje se zna za čast, obraz i ljubav prema otadžbini. Narod je prepoznao snagu, odgovornost i pravi put.
Hvala Bileći na snažnoj podršci!
Idemo zajedno, za jaku Hercegovinu i snažnu Republiku Srpsku! pic.twitter.com/FfOOsybflu
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