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Cvijanović: SNSD stranka koja donosi odgovorne odluke

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12.09.2026 18:28

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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на трибини "Разговор са грађанима" које је одржана у Фочи
Foto: SRNA

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je danas u Gacku da će glas za SNSD na izborima značiti obezbijediti stabilnost institucija i mogućnost predstavljanja Republike Srpske na najbolji način.

Cvijanovićeva je na predizbornoj tribini "Razgovor sa građanima" rekla da je SNSD partija koja donosi odgovorne odluke i da je najodgovornija odluka izabrati Savu Minića za predsjednika Republike Srpske.

Ona je iskazala uvjerenje da će Gacko dati veliki doprinos pobjedi na ovogodišnjim izborima, te zahvalila aktivistima SNSD-a na predanom radu svih prethodnih godina i za sve zajedničke pobjede za Republiku Srpsku.

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"Prepustiti procese onima koji su nedorasli i nesigurni znači nazadovanje Republike Srpske. Naš posao je čuvati Srpsku i odbraniti njen kapacitet na domaćem planu, kroz razvoj, kroz brigu za čovjeka. Zajedno sa Savom Minićem i predsjednikom Miloradom Dodikom, na svim pozicijama na kojima je bio, a i sa mnom, Srpska ima budućnost", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da je Republika Srpska svetinja srpskog naroda.

Cvijanovićeva je podsjetila da je srpskom narodu nad vratom visilo nametanje zakona o imovini od Kristijana Šmita, te da je Dodik to spriječio.

Cvijanovićeva je naglasila da su potrebe ljudi na prvom mjestu i da je najbitnija potreba sigurna Republika Srpska.

(SRNA)

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Željka Cvijanović

SNSD

Gacko

Izbori 2026

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