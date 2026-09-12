Minić o putu Sarajevo-Foča: Insistiraću da se radovi izvode maksimalnom dinamikom

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Insistiraću da se radovi na dionici puta Sarajevo-Foča izvode maksimalnom dinamikom, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
"Put Sarajevo-Foča je izuzetno važna komunikacija za ljude u istočnom i južnom dijelu Srpske. Prošao sam danas preko mosta u Tuhaljima", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Dodaje da radovi značajno napreduju, ali da je svjestan da problem građana još nije u potpunosti riješen.
Put Sarajevo-Foča je izuzetno važna komunikacija za ljude u istočnom i južnom dijelu Srpske.— Savo Minić (@minic_savo) September 12, 2026
Prošao sam danas preko mosta u Tuhaljima. Radovi značajno napreduju, ali sam svjestan da problem građana još nije u potpunosti riješen.
Obećali smo sanaciju ovog dijela puta i to obećanje… pic.twitter.com/729TxjzfRy
"Obećali smo sanaciju ovog dijela puta i to obećanje ćemo ispuniti. Insistiraću da se radovi izvode maksimalnom dinamikom. Foča i ovaj dio Republike Srpske ne smiju biti saobraćajno zapostavljeni", navodi Minić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
48 min6
Republika Srpska
1 h2
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h3
Najnovije
Najčitanije
16
52
16
47
16
35
16
19
16
14
Trenutno na programu