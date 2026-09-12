Minić o putu Sarajevo-Foča: Insistiraću da se radovi izvode maksimalnom dinamikom

Insistiraću da se radovi na dionici puta Sarajevo-Foča izvode maksimalnom dinamikom, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Put Sarajevo-Foča je izuzetno važna komunikacija za ljude u istočnom i južnom dijelu Srpske. Prošao sam danas preko mosta u Tuhaljima", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da radovi značajno napreduju, ali da je svjestan da problem građana još nije u potpunosti riješen.

Put Sarajevo-Foča je izuzetno važna komunikacija za ljude u istočnom i južnom dijelu Srpske.

Prošao sam danas preko mosta u Tuhaljima. Radovi značajno napreduju, ali sam svjestan da problem građana još nije u potpunosti riješen.

Obećali smo sanaciju ovog dijela puta i to obećanje… pic.twitter.com/729TxjzfRy — Savo Minić (@minic_savo) September 12, 2026

"Obećali smo sanaciju ovog dijela puta i to obećanje ćemo ispuniti. Insistiraću da se radovi izvode maksimalnom dinamikom. Foča i ovaj dio Republike Srpske ne smiju biti saobraćajno zapostavljeni", navodi Minić.