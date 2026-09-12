Logo

Minić o putu Sarajevo-Foča: Insistiraću da se radovi izvode maksimalnom dinamikom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.09.2026 16:35

Komentari:

1
Саво Минић сједница Владе
Foto: Ustupljena fotografija

Insistiraću da se radovi na dionici puta Sarajevo-Foča izvode maksimalnom dinamikom, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Put Sarajevo-Foča je izuzetno važna komunikacija za ljude u istočnom i južnom dijelu Srpske. Prošao sam danas preko mosta u Tuhaljima", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da radovi značajno napreduju, ali da je svjestan da problem građana još nije u potpunosti riješen.

"Obećali smo sanaciju ovog dijela puta i to obećanje ćemo ispuniti. Insistiraću da se radovi izvode maksimalnom dinamikom. Foča i ovaj dio Republike Srpske ne smiju biti saobraćajno zapostavljeni", navodi Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Foča

Istočno Sarajevo

Komentari (1)

Više iz rubrike

Предизборна трибина СНСД-а у Фочи, на којој су представљени кандидати ове странке за предстојеће изборе.

Republika Srpska

Minić: Ne smijemo odustati od Srpske, glas za SNSD je glas za jaku Srpsku

48 min

6
Потпредсједница Савеза независних социјалдемократа и Српски члан Предсједништва БиХ

Republika Srpska

Cvijanović iz Foče poručila: Do pobjede

1 h

2
Саво Минић у Фочи

Republika Srpska

Minić: Univerzitetska bolnica Foča mora imati najsavremeniju opremu

1 h

0
Жељка Цвијановић у Фочи

Republika Srpska

Cvijanović: Zahvaljujući Vladi, imamo razvijeniju i snažniju Srpsku

1 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

52

Žena tokom šetnje kod Dunava ugledala anakondu dugu više od 2 metra

16

47

Dodik: Građani da podrže borbu za očuvanje Srpske i njen dalji razvoj

16

35

Minić o putu Sarajevo-Foča: Insistiraću da se radovi izvode maksimalnom dinamikom

16

19

Emina Jahović: Već 15 godina nemam koga da pozovem na kafu

16

14

Lavrov: Nećemo zaustaviti specijalnu vojnu operaciju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima