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Minić: Univerzitetska bolnica Foča mora imati najsavremeniju opremu

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12.09.2026 15:06

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Саво Минић у Фочи
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je danas da je Univerzitetska bolnica Foča zdravstvena ustanova koja ima regionalni značaj zbog čega mora imati i najsavremeniju opremu.

Minić je nakon posjete fočanskoj bolnici rekao da Vlada pokazuje koliko joj je stalo do dobre zdravstvene zaštite, ističući da je uplaćena avansno najsavremenija oprema za ovu ustanovu.

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"Republika Srpska sad ide upravo onim koracima kojima svi mi želimo. Hoću i želim svaki put kad dođem u Foču da se vidi taj pomak", istakao je Minić.

On je ukazao na sve što je učinjeno u posljednjoj godini kada vlasti Republike Srpske funkcionišu bez pritisaka i nametanja.

"Pogledajte šta se radi u Republici Srpskoj. Investicioni ciklus je osam milijardi KM", rekao je Minić ističući da se radi putna infrastruktura, škole, dok je poseban segment donošenje zakona o borcima, te roditeljima njegovateljima.

Predsjednik Vlade Republike Srpske je rekao da su kroz saradnju sa lokalnim zajednicama realizovane investicije vrijedne 611 miliona KM.

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"Mislim da ste svjesni i morate biti ponosni. Ovo gdje smo danas i što se radi je regionalni projekat", rekao je Minić, naglašavajući da ljudi obično tek kada dospiju u bolnicu vide koliko je bitna dobra zdravstvena zaštita i da ljekari imaju najsavremenije instrumente i najbolje objekte.

Najviši zvaničnici Republike Srpske danas su posjetili Univerzitetsku bolnicu Foča i obišli nekoliko odjeljenja ove zdravstvene ustanove.

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Savo Minić

Foča

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