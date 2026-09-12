Minić: Univerzitetska bolnica Foča mora imati najsavremeniju opremu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je danas da je Univerzitetska bolnica Foča zdravstvena ustanova koja ima regionalni značaj zbog čega mora imati i najsavremeniju opremu.

Minić je nakon posjete fočanskoj bolnici rekao da Vlada pokazuje koliko joj je stalo do dobre zdravstvene zaštite, ističući da je uplaćena avansno najsavremenija oprema za ovu ustanovu.

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"Republika Srpska sad ide upravo onim koracima kojima svi mi želimo. Hoću i želim svaki put kad dođem u Foču da se vidi taj pomak", istakao je Minić.

On je ukazao na sve što je učinjeno u posljednjoj godini kada vlasti Republike Srpske funkcionišu bez pritisaka i nametanja.

"Pogledajte šta se radi u Republici Srpskoj. Investicioni ciklus je osam milijardi KM", rekao je Minić ističući da se radi putna infrastruktura, škole, dok je poseban segment donošenje zakona o borcima, te roditeljima njegovateljima.

Predsjednik Vlade Republike Srpske je rekao da su kroz saradnju sa lokalnim zajednicama realizovane investicije vrijedne 611 miliona KM.

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"Mislim da ste svjesni i morate biti ponosni. Ovo gdje smo danas i što se radi je regionalni projekat", rekao je Minić, naglašavajući da ljudi obično tek kada dospiju u bolnicu vide koliko je bitna dobra zdravstvena zaštita i da ljekari imaju najsavremenije instrumente i najbolje objekte.

Najviši zvaničnici Republike Srpske danas su posjetili Univerzitetsku bolnicu Foča i obišli nekoliko odjeljenja ove zdravstvene ustanove.