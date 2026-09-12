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Mbape: Drugačiji sam igrač od Mesija

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12.09.2026 15:21

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Килијан Ембапе француски репрезентативац
Foto: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Kilijan Mbape ne bježi od poređenja sa Lionelom Mesijem, ali francuski napadač ističe da sebe vidi kao drugačijeg igrača od argentinske legende.

U intervjuu za francuski "L’Ekip", Mbape je upitan da li sebe može da zamisli kako igra na vrhunskom nivou i sa 39 godina, poput Mesija.

"Ako bude potrebno, mogu da zamislim sebe kako igram do 100. godine", našalio se Mbape.

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Ipak, kada je riječ o tome da li bi u tim godinama mogao da bude na istom nivou, Francuz je bio ozbiljniji.

"To je pitanje inteligencije – da znaš kada više ne možeš da nastaviš. Mesi nije morao sebi da postavlja to pitanje, jer je i dalje sposoban za to. A Lionel Mesi je Lionel Mesi. Ja sebe smatram drugačijim igračem. Ali on je jedan od onih posebnih igrača", rekao je Mbape.

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Kilijan Mbape

Kilijan Embape

Fudbal

Leo Mesi

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