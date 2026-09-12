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Derbi u Banjaluci: Borac dočekuje Zrinjski

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12.09.2026 08:08

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ФК Борац
Foto: ATV

Borac i Zrinjski sastaju se večeras na Gradskom stadionu u Banjaluci a u 20.45. u derbi utakmici 7. kola Premijer lige BiH.

Problemi sa povredama komplikuju posao Vinku Marinoviću pred derbi protiv Zrinjskog.

Gosti su na plus osam u odnosu na aktuelnog šampiona BiH, koji je pod pritiskom iako je sezona još uvijek mlada.

Zrinjski je bez greške sa maksimalnih šest pobjeda, a sa druge strane Banjalučani dobro znaju sve kvalitete rivala.

Nema nikakvih tajni između timova koji svake sezone vode trku za šampionsku titulu, a domaći se nadaju ispunjenim tribinama i vjetru u leđa od svojih navijača.

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FK Borac

FK Zrinjski

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