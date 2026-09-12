''Kako su Srbi etnički čistači, a oni etnički počišćeni u Sarajevu, Zagrebu, Prištini...''

Društvenim mrežama, nakon smrti generala VRS Ratka Mladića širi se snimak izjave poznate novinarke, kolumnistkinje i političke komentatorake Ljiljane Smajlović koja se na slikovit način osvrnula na ''satanizaciju" srpskog naroda.

Ona je posebno istakla da tvrdnja da su Srbi "etnički čistači" ne može da opstane, jer su upravo Srbi ti koji su etnički počišćeni sa brojnih područja.

"Naši neprijatelji su dokazali da je istina ono što narod danas priča. Nema Srba u Sarajevu, njih ima 2,5 posto. Njih nema u zagrebu, njih nema u Prištini. Kako je moguće da smo mi etnički čistači kad smo mi etnički počišćeni sa svih teritorija, osim onih gdje nas je branio Ratko Mladić, a Srbija nije promijenila svoju etničku strukturu za vrijeme tih užasnih ratova", rekla je ona.

Posebno se osvrnula na presudu Mladiću i izdvojeno mišljenje sudije Priske Matimbe Nijambe.

"To izdvojeno mišljenje Nijambe (predsjedavajuća Žalbenog vijeća koja je imala izdvojeno mišljenje pri izricanju pravosnažne presude Ratku Mladiću 8. juna 2021. godine), ja stvarno molim ljude da to pročitaju, je stvarno jako zanimljivo. Ona kaže da se svi ti dokazi zapravo po svakoj jurisprudenciji bi se smatrali 'rekla-kazala' i da su to dokazi koji su, ne samo nedozvoljeni nego, nedozvoljivi zato što ih je nemoguće dokazati. Vrlo ubjedljivo razlaže dokaze i obrazlaže da on niti je naredio, niti je postojala bilo kakva namjera prije genocida, a za genocid je potrebna namjera, niti ima dokaza da je čak znao i da nije bio tu. To su stvarno važne stvari", rekla je ona.