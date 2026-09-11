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Ukinuta presuda za ranjavanje sina direktora Superlige

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11.09.2026 19:24

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Чекић, судница
Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Apelacioni sud u Beogradu je ukinuo prvostepenu presudu kojom je Crnogorac Ivan Vujović bio osuđen na kaznu zatvora od četiri i po godine, zbog ranjavanja Darka Bulatovića, sina nekadašnjeg direktora fudbalske Super lige Srbije Vladimira Bulatovića, 2016. godine u jednom kafiću u Beogradu i vratio na ponovno suđenje.

Drugostepeni sud je usvajanjem svih žalbi, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i branilaca okrivljenog, ukinuo presudu i vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, objavljeno je na sajtu tog suda.

Vujoviću je istom odlukom produžen pritvor do dalje odluke prvostepenog suda.

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Presuda je ukinuta jer, po ocjeni Apelacionog suda, nema jasne neprotivrječne i dovoljne razloge o odlučnim činjenicama, zbog čega se ne mogu prihvatiti ni činjenični, niti pravni zaključci prvostepenog suda na kojima se presuda zasniva.

Vujović je bio osuđen za krivično djelo teška tjelesna povreda, dok je za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, optužnica odbačena.

Optužnicom je Vujoviću na teret stavljeno krivično djelo pokušaj ubistva.

On je bio oglašen krivim da je 29. jula 2016. godine u jednom ugostiteljskom objektu, usljed efekta straha i gnijeva visokog intenziteta, prekoračivši granice nužne odbrane, oštećenom Darku Bulatoviću nanio tešku tjelesnu povredu opasnu po život.

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U obrazloženju je navedeno da je tokom sukoba između Vujovića i Bulatovića, koji su se međusobno udarali i gurali, oštećeni Vujovića pribio uz zid, nakon čega je Vujović iz torbice izvadio revolver i pucao u Bulatovića.

On je, kako se sumnja, pogodio u stomak Bulatovića, nanijevši mu tešku tjelesnu povredu opasnu po život.

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Tagovi :

Srbija

ranjavanje

pokušaj ubistva

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