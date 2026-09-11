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Dulanović napustio BiH: Konaković nastavlja da zaoštrava situaciju

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11.09.2026 19:52

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Милан Дулановић
Foto: SPS.GOV.BA

Vojni ataše u Ambasadi Srbije Milan Dulanović napustio je BiH, a ministar inostranih poslova Elmedin Konaković nastavlja da zaoštrava situaciju, te je pozvao troje radnika u Ambasadi BIH u Srbiji da se vrate u sjedište MIP-a.

"Danas smo izdali nalog za povratak u sjedište u MIP za troje naših uposlenika ambasade u Beogradu, zbog konsultacija", rekao je Konaković.

Podsjećamo, Konaković je u srijedu, bez konsultacija sa Predsjedništvom BiH, izdao nalog za protjerivanje dvojice predstavnika Ambasade Srbije u Sarajevu.

Konakovićeva bruka je još veća jer je on izdao nalog da se iz BiH protjera osoba koja uopšte i nije u zemlji. Riječ je o savjetniku BIA Danku Maksimoviću, o čemu opširnije možete pročitati na linku u nastavku.

Elmedin Konakovic

BiH

Konaković ne zna šta radi: Protjerao bi čovjeka koji uopšte nije u BiH

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Elmedin Konaković

Srbija

Bosna i Hercegovina

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