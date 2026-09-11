Drvo-Eksport: Posjedujemo sve dozvole za rad na Bukovoj Kosi u Prijedoru

Povodom učestalih i zlonamjernih medijskih natpisa, kao i najava novih okupljanja zbog projekta na lokalitetu Bukova Kosa u Prijedoru, oglasila se kompanija "Drvo-Eksport" d.o.o. Teslić.

Iz ove firme poručuju da su svi navodi o nezakonitom radu lažni, te su iznijeli pravne i tehničke činjenice sa ciljem da se, kako navode, zaustave manipulacije.

Iz kompanije ističu da se aktuelna presuda Vrhovnog suda Republike Srpske odnosi isključivo na fazu detaljnih geoloških istraživanja koja su odavno završena, zbog čega je taj ugovor već istekao i pravno više ne postoji.

Kako navode u saopštenju, poništenje je uslijedilo zbog formalnih nedostataka, a ne zbog suštinskih nezakonitosti:

"Vrhovni sud jeste poništio koncesiju za istraživanje, ali isključivo zbog sitnih administrativnih nedostataka u proceduri, a ne zbog bilo kakvog ugrožavanja terena. Naša kompanija je kompletirala elaborat o rezervama mineralnih sirovina koji je prošao sve zakonske verifikacije, čime je i pravno i stručno dokazana legalnost prelaska u fazu eksploatacije."

Takođe dodaju da je prethodna ekološka dozvola stavljena van snage zbog upotrebe termina "remedijacija" u sudskom postupku, ali da je taj formalni nedostatak usklađen sa administrativnim zahtjevima, te da je nova ekološka dozvola već izdata u skladu sa presudom i da je zvanično na snazi.

U kompaniji "Drvo-Eksport" tvrde da iza najavljenih protesta mještana ne stoji brigu za ekologiju, već da je riječ o političkoj pozadini.

"Potpuno je jasno da pojedini mediji i uvezani krugovi imaju zadatak da blate kompaniju koja zapošljava veliki broj ljudi i uredno plaća poreze. Vođe ovih protesta su istaknuti aktivisti opozicionih političkih opcija u Prijedoru koji rudnik koriste kao platformu za skupljanje političkih poena. Raspolažemo i informacijama da se pojedini organizatori bave sumnjivim radnjama, o čemu će javnost i nadležni organi biti blagovremeno obaviješteni", navode iz ove kompanije.

Na kraju saopštenja poručuju da nastavljaju sa radom isključivo u okvirima zakona i da neće dozvoliti da "ucjene politikanata zaustave investiciju od opšteg značaja za Prijedor i Republiku Srpsku".