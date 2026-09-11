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MUP Srpske uveo dvije zabrane

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11.09.2026 16:17

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МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

MUP Republike Srpske uveo je dvije zabrane za ponedjeljak, 14. septembar, za više dionica na području Srpske u periodu od 12 do 24 sata.

U pitanju je zabrana saobraćanja teretnih vozila na pojedinim dionicama i zabrana prevoza eksplozivnih materija.

Zabrane su uvedene u cilju preduzimanja mjera i radnji povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Zabrana saobraćanja teretnih vozila preko 7,5 tona ne odnosi se na teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja svečanosti.

Dionice na kojima su uvedene zabrane su:

  • magistralni put M-1 115, na dionici GP Rača (granica RS/RSR) - Bijeljina;
  • magistralni put M-1 104, na dionicama Bijeljina granica RS/DB (Brčko) i granica RS/DB (Brčko) - Šamac;
  • magistralni put M-1 105, na dionici Šamac - Modriča (Jakeš) - Šešlije Johovac;
  • magistralni put M-1 102, na dionici Čatrnja - GP Gradiška,
  • magistralni put M-1 101, na dionicama granica RS/RHR (Gradiška) - Gradiška i Klašnice 2 - Banja Luka 2,
  • auto-put, na dionici Banja Luka - Doboj (Johovac) i dionici Gradiška - Banja Luka.

Zabrana i za vozila preko 3 i po tone

U istom periodu biće zabranjen saobraćaj vozila preko tri i po tone, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja.

Ova zabrana na snazi će biti na svim ulicama na teritoriji grada Banjaluka, izuzev ulica na dionici magistralnog puta M-1 108, Rade Radića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, Knjaza Miloša, Branka Popovića (istočni tranzit) i magistralnog puta M-1 101, Manjačkih ustanika, Omladinska i Krajiških brigada do raskrsnice sa ulicom Ranka Šipke (zapadni tranzit).

Prevoz eksplozivnih materija i vojne opreme zabranjen je na sljedećim dionicama:

  • magistralni put M-1 115, na dionici GP Rača (granica RS/RSR) - Bijeljina;
  • magistralni putu M-1 104, na dionicama Bijeljina - granica RS/DB (Brčko) i granica rs/DB (Brčko) - Šamac;
  • magistralni put M-1 105, na dionici Šamac - Modriča (Jakeš) - Šešlije - Johovac;
  • magistralni put M-1 102, na dionici Čatrnja - GP Gradiška,
  • magistralni put M-1 101, na dionicama granica RS/RHR (Gradiška) - Gradiška i Klašnice 2 - Banja Luka 2,
  • auto-put, na dionici Banja Luka - Doboj (Johovac) i dionici Gradiška - Banja Luka.

Ova zabrana ne odnosi se na prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP ”Protivgradna preventiva Republike Srpske” ad. Gradiška.

"Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme", ističu u MUP-u.

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Tagovi :

zabrana

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

MUP Republike Srpske

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