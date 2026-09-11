Tragedija kod Rogatice: Jedna osoba poginula u sudaru tri vozila

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba preminula je usljed povreda zadobijenih u sudaru tri vozila u mjestu Zaganović na području Rogatice, rečeno je u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.
Portparol Uprave Vesna Stokanović rekla je da je osoba preminula u Domu zdravlja Rogatica.
U saobraćajnoj nesreći učestvovala su tri putnička vozila.
U toku je uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja.
(Srna)
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