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Tragedija kod Rogatice: Jedna osoba poginula u sudaru tri vozila

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11.09.2026 17:04

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Трагедија код Рогатице: Једна особа погинула у судару три возила
Foto: Srna

Jedna osoba preminula je usljed povreda zadobijenih u sudaru tri vozila u mjestu Zaganović na području Rogatice, rečeno je u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Portparol Uprave Vesna Stokanović rekla je da je osoba preminula u Domu zdravlja Rogatica.

U saobraćajnoj nesreći učestvovala su tri putnička vozila.

U toku je uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja.

(Srna)

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udes

Rogatica

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