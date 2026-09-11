Tragedija kod Rogatice: Jedna osoba poginula u sudaru tri vozila

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Srna

Jedna osoba preminula je usljed povreda zadobijenih u sudaru tri vozila u mjestu Zaganović na području Rogatice, rečeno je u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Portparol Uprave Vesna Stokanović rekla je da je osoba preminula u Domu zdravlja Rogatica. U saobraćajnoj nesreći učestvovala su tri putnička vozila. U toku je uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja. (Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.