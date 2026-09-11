Pomagači Željka Vujovića na slobodi

Mirko Samardžić i Gojko Čubrilo koji se sumnjiče da su pomagali Željku Vujoviću da pobjegne iz mjesta Bijeljani nakon što je pregazio četiri mladića pušteni su iz pritvora tako su odlučile sudije Osnovnog i Okružnog Suda u Trebinju što su danas i potvrdili za ATV.

Mirko Samardžić se sumnjiči za krivično djelo Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela i bio je pred trebinjskim Okružnim sudom.

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"Rješenjem broj 15 0 K 007233 26 Kpp 4 od dana 9.9.2026. godine ukinut je pritvor osumnjičenom Mirku Samardžiću jer su prestali zakonski razlozi za dalje zadržavanje osumnjičenog, nakon što su obezbijeđeni dokazi važni za krivični postupak", stoji u odgovoru Okružnog suda u Trebinju i napominju.

"Rješenjem broj 15 0 K 007233 26 Kpp od dana 26.8.2026. g. određen je pritvor protiv osumnjičenog Mirka Samardžića, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 333. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Pritvor je određen iz razloga propisanih odredbom člana 197. stav 1. tačka b) ZKP-a, a koji pritvor po tom rješenju može trajati najduže mjesec dana, a ima se računati od momenta lišenja slobode osumnjičenog, odnosno od 23.8.2026. godine", pišu iz Okružnog suda Trebinje.

Samardžić je zajedno sa Željkom Vujovićem bio pred Okružnim dok su drugo dvoje uhapšenih Marija Ivković i Gojko Čubrilo pred trebinjskim Osnovnim sudom. I Čubrilo je na slobodi, a evo odgovora:

"Vezano za Vaš upit o mjeri pritvora koju mjeru je ovaj sud odredio protiv osumnjičenih M. I. i G. Č., obavještavamo Vas da je ovaj sud donio rješenje kojim je ukinuo mjeru pritvora protiv osumnjičenog G. Č. zbog toga što su prestali zakonski razlozi za određivanje pritvora propisani odredbom člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 53/12, 91/17, 66/18 i 15/21-u daljem tekstu ZKP RS) zbog kojih je isti i određen (dokazi su obezbijeđeni), pa je sud donio navedeno rješenje o ukidanju pritvora shodno odredbi člana 196. stav 5. ZKP RS i odredbi člana 196. stav 4. citiranog zakona.Navedeno rješenje o ukidanju pritvora protiv osumnjičenog G. Č. je pravnosnažno”, kažu za ATV iz Osnovnog suda u Trebinju.

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Iz Okružnog suda još podsjećaju i na Rješenje vezano za Željka Vujovića.

"Obavještavamo Vas da je rješenjem broj 15 0 K 007231 26 Kpp 2 od dana 26.8.2026. godine određen pritvor protiv osumnjičenog Željka Vujovića, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Teško ubistvo iz čl. 125. st. 1. tačka 4. i 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa čl. 22. istog Zakonika. Pritvor po navedenom rješenju može trajati najduže mjesec dana, računajući od dana 23.8.2026. godine. Pritvor je određen iz razloga propisanih odredbama čl. 197. st. 1. tačka v) i g) Zakona o Krivičnom postupku Republike Srpske“, stoji u odgovoru trebinjskog Okružnog Suda.