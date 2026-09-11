Dalibor Bartula mjesec dana u pritvoru

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Daliboru Bartuli zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Pritvor je odredio sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, saopšteno je iz Suda.

Pritvor se računa od trenutka hapšenja, te po ovom rješenju može trajati do 9. oktobra.

Dalibor Bartula, osumnjičeni za pokušaj ubistva Koste Pandurevića, predao se u srijedu, 9. septembra, Republičkom javnom tužilaštvu koje je potom predložilo Okružnom sudu u Banjaluci određivanje mjere pritvora.

Uz navođenje inicijala osumnjičenog, iz Republičkog javnog tužilaštva su saopštili da je pritvor predložen zbog opasnosti od bjekstva, s obzirom da je osumnjičeni nakon izvršenja krivičnog djela bio u bjekstvu više od mjesec dana.

Iz MUP-a Srpske ranije su saopštili, uz navođenje inicijala, da se sumnja da je Bartula po uputstvima i planu Đorđa Ždrale učestvovao u pokušaju ubistva Koste Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu 2. avgusta.

Pandurević je pogođen sa najmanje dva hica iz vatrenog oružja i prevezen je u Bolnicu "Srbija" gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.