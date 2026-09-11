Pedofil pronađen mrtav u KPZ-u Mostar

Autor:ATV redakcija
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Ilija Mišetić, pravosnažno osuđen na tri godine i osam mjeseci zatvora zbog krivičnih djela zadovoljavanja pohote pred djetetom ili maloljetnikom i upoznavanja djeteta s pornografijom, pronađen je mrtav u Stacionaru Kazneno-popravnog zavoda Mostar.
Mišetić je, prema informacijama kojima raspolaže ovaj portal, jučer pronađen bez znakova života u prostorijama Stacionara KPZ-a Mostar, gdje se nalazio na izdržavanju kazne zatvora.
Okolnosti njegove smrti za sada nisu poznate, a više informacija trebalo bi biti poznato nakon provedenih službenih radnji i utvrđivanja činjenica.
Podsjetimo, Kantonalni sud u Širokom Brijegu nedavno je u žalbenom postupku Iliji Mišetiću izrekao pravosnažnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i osam mjeseci za krivična djela „Zadovoljavanja pohote pred djetetom ili maloljetnikom“ i „Upoznavanje djeteta s pornografijom“, prenosi Mostar.live
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