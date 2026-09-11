Logo

Pedofil pronađen mrtav u KPZ-u Mostar

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
11.09.2026 11:19

Komentari:

0
Педофил пронађен мртав у КПЗ-у Мостар
Foto: Unsplash

Ilija Mišetić, pravosnažno osuđen na tri godine i osam mjeseci zatvora zbog krivičnih djela zadovoljavanja pohote pred djetetom ili maloljetnikom i upoznavanja djeteta s pornografijom, pronađen je mrtav u Stacionaru Kazneno-popravnog zavoda Mostar.

Mišetić je, prema informacijama kojima raspolaže ovaj portal, jučer pronađen bez znakova života u prostorijama Stacionara KPZ-a Mostar, gdje se nalazio na izdržavanju kazne zatvora.

Okolnosti njegove smrti za sada nisu poznate, a više informacija trebalo bi biti poznato nakon provedenih službenih radnji i utvrđivanja činjenica.

Podsjetimo, Kantonalni sud u Širokom Brijegu nedavno je u žalbenom postupku Iliji Mišetiću izrekao pravosnažnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i osam mjeseci za krivična djela „Zadovoljavanja pohote pred djetetom ili maloljetnikom“ i „Upoznavanje djeteta s pornografijom“, prenosi Mostar.live

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pedofil

Zatvor

KPZ Mostar

Policija

Mostar

Komentari (0)

Više iz rubrike

Тужилаштво предложило притвор за Далибора Бартулу

Hronika

Tužilaštvo predložilo pritvor za Dalibora Bartulu

4 h

0
Несрећа на Мањачи

Hronika

Oglasilo se OJT Banjaluka o udesu na Manjači: Poginuo mladić iz Ribnika

4 h

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Saobraćajna nezgoda kod Mrkonjić Grada: Povrijeđena žena, upućena u UKC Srpske

4 h

0
МУП РС полиција лого возило

Hronika

Nova tragedija na putevima u Srpskoj: Poginuo vozač "škode"

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

08

Haris Džinović ponovo govorio o Melini: Jako sam je volio

14

07

Autoputevi Srpske: Potpisani ugovori o donacijama sa deset korisnika u Zvorniku

14

06

AfD podnijela krivičnu prijavu protiv Merca

14

02

Požar kod Ostroga, u borbu sa vatrom uključen i helikopter

14

02

Minić otvorio Svjetski kup i 21. Balkansko džiju-džicu prvenstvo u Banjaluci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima