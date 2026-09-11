Saobraćajna nezgoda kod Mrkonjić Grada: Povrijeđena žena, upućena u UKC Srpske

Na magistralnom putu Karanovac–Crna Rijeka, u mjestu Surjan kod Mrkonjić Grada, juče oko 7.00 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovala N.R. iz Mrkonjić Grada, koja je upravljala automobilom „Golf“.

U saobraćajnoj nezgodi N.R. je zadobila tjelesne povrede, nakon čega je upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad.

Rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku, saopšteno je iz PU Mrkonjić Grad.