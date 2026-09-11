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Nova tragedija na putevima u Srpskoj: Poginuo vozač "škode"

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11.09.2026 09:27

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МУП РС полиција лого возило
Foto: ATV

Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče na regionalnom putu Srebrenica - Milići, u mjestu Zeleni Jadar.

Kako navode iz PU Zvornik, nezgoda se dogodila oko 18 časova, a poginuo je vozač "Škode".

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"U saobraćajnoj nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke „Škoda“, kojim je upravljalo lice inicijala M.J. sa područja opštine Srebrenica. Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a isti su izvršili policijski službenici Policijske stanice Srebrenica. Vozaču je konstatovana smrt u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Srebrenica", navode iz PU Zvornik.

Rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

udes

Srebrenica

Zvornik

Škoda

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