Ovo je stvarna cijena peleta: Proizvođači otkrivaju da li nas očekuju nova poskupljenja

Zimska sezona se sprema, a na tržištu vladaju promijene cijena, gdje tona peleta trenutno kod pojedinaca ide i do 900 KM, a građani se pitaju hoće li ga biti dovoljno i da li će cijena ponovo rasti.

Šta se dešava na tržištu, gdje nastaje problem i šta građani mogu očekivati u narednom periodu, za ATV je govorio Goran Ivanović, predsjednik Asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta.

„Mi smo inače jako osjetljivi kod oglašavanja takvih sporadičnih slučajeva, to je sporadični slučaj, nekih 900 KM, ja nisam to vidio, čuo sam iz medija. Dakle, kod samih proizvođača, cijena je dosta niža ispod toga. Naše tržište je karakteristično po tome što većinu potreba za pelet isporučuju sami proizvođači peleta, krajnjim potrošačima“, rekao je Ivanović.

Kako on dalje navodi, vijesti, koje same po sebi izazivaju nervozu kod potrošača i paniku ne idu nikome u prilog te su kako kaže bili u „klinču“ s medijima.

Vještačka kriza i nedostatak sirovina

„Sada prosječna cijena peleta kod proizvođača je oko 600 KM. To je neznatno veća cijena od prošle sezone. Sezona je na pragu i bilo je očekivati, da svake sezone bude malo porasta. Mi smo, znajući situaciju sa sirovinom, sa nedostatkom sirovine, koja je gorući problem trenutno u ovoj industriji, nekad početkom godine u aprilu mjesecu, pozvali potrošače da se snabdiju na vrijeme jer nismo znali koliko ćemo imati dostupne sirovine i kuda će se i kako cijene kretati. Kao što smo svjedoci da su to zaista ostvarilo. Tada su nam neki rekli da pravimo vještačku krizu“, kako naglašava Ivanović.

Kriza nije bila vještačka. Proizvodnja teče tokom cijele godine i sav pelet koji se proizvede, kako ističe Ivanović, ide ka potrošačima na svakodnevnom nivou.

„Dosta potrošača se odazvalo na taj naš poziv, na taj naš apel. I da nije tako, mi bismo sada imali katastrofalnu situaciju. Imali smo je nekad prošle godine u septembru jer svi su čekali taj period i tada je samo tako naglo krenula ta potražnja. Mi za mjesec dana ne možemo proizvesti godišnje potrebe“, kazao je Ivanović.

Kako ističe Ivanović, da bi se izbjegle gore pomenute situacije, važno je na vrijeme potraživati ovu vrstu energenta te tradicionalno, kako je to već sada, po završetku sezone misliti na nadolazeću, a ne čekati posljednji trenutak.

„Spomenuo sam taj nedostatak sirovine i to je jedan veliki problem jer smo mi sada možda mogli povećati kapacitete kao i iskorištenost kapaciteta kako bismo stigli te potrebe. Nedostaje nam drveta. Imali smo dugu prethodnu zimu, gdje se možda jedno mjesec, dva dana kasnilo sa eksploatacijom zbog snijega u šumama. Zatim, neki gorući problem je u Šumarstvu, eksploatacija drveta, kasni godinu za godinom, a što se odrazilo i na ovaj proizvod“, poručuje Ivanović.

Koliko košta pelet kod proizvođača, a koliko kod pojedinaca?

Cijena, koja se proteklih dana mogla čuti, a odnosi se na 900 KM, odnosi se na pojedince, koji zapravo preprodaju ovaj energent, a ne i o samim proizvođačima.

„Proizvođač dosta investira u proizvodnju i njemu je cilj da investira na duge staze. Ako je neko uložio par miliona maraka ili evra u proizvodnju, on želi da radi narednih deset godina. Onaj trgovac, koji kupi ove sezone, gdje tokom ljeta ili proljeća nađe povoljnu cijenu, on čeka pogodnu priliku da ga proda što skuplje. On ne mora prodavati sljedeće godine, on će sljedeće godine prodavati neku drugu robu“, kako navodi Ivanović.

Proizvođači rade putem sasvim drugačije strategije gdje žele ostvariti dugoročnu proizvodnju i napominje da visoke cijene ne idu u prilog nikome, ni potrošačima ni proizvođačima gdje dolazi do pada prodaje

„Mi ćemo proizvođači sljedeće sedmice imati jedan sastanak gdje ćemo pokušati ići sa nekim rješenjima i sa nekim prijedlozima i prema vlastima i prema samim tim trgovcima, takvim, da pokušamo da utičemo i na njih, kako bi ponudili neku normalnu cijenu i da možda kažemo da neće dobijati pelet, ako budu dizali enormnu cijenu“, rekao je Ivanović.

Ograničavanje marži

„Ograničavanje marži ne zavisi od nas. Bilo je nekih prijedloga u tom smjeru. Ja mogu da kažem da se proizvođači vrlo odgovorno ponašaju i nije nikome cilj da upropasti naredne dvije, do tri sezone sa tim velikim cijenama. Tako da, kod samih proizvođača su cijene su u nekim normalnim granicama“, rekao je Ivanović.

Koliko stanovnika koristi pelet?

„Nije to tako mnogo, to je neki od 10-20% stanovništva u ovoj državi. Znate, ako mi znamo da proizvodimo od nekih 400-500.000 tona, peleta, to je 100.000 domaćinstava a to je nekih 15% stanovništva. Međutim, pelet je u odnosnu na tradicionalne vrste energenata luksuzan proizvod. On olakšava grijanje, način korištenja, pripremu i sve i tako se mnogi i ponašaju“, rekao je Ivanović.

Proizvođačima nije cilj da pelet posmatraju kao luksuzan proizvod i na osnovu toga dižu cijene, koje će biti nerealne, a u odnosu na region i Evropsku uniju, Republika Srpska je i dalje najpovoljnija.

Izvoz peleta

„Mi imamo izvoza nekih 20% ukupnih proizvedenih količina. Izvoz u normalnim godinama nikad nije problem. Izvoz u svakoj državi je važan i da bude što veći kako bi podigla ekonomiju. Ovo je zaista zanimljiva jedna industrija koja može da ponudi proizvod koji je regionalno prepoznat i to jeste zaista dobar proizvod i imamo dobar kvalitet tog proizvoda. Samo da se eto riješi taj problem sa nabavkom sirovine, sa šumskim gazdinstvima da ostvarimo pun kapacitete i da stanovništvu domaćem obezbijedimo normalne cijene i dobar kvalitet“, rekao je Ivanović.

Pelet se najviše izvozi u Sloveniju i Italiju, a prošle godine je bilo izvoza do 80.000 tona, a pomenuti su tradicionalne zemlje za izvoz.

„Naša pretpostavka je da je 70-80% stanovništva obezbijeđeno i u razgovoru sa proizvođačima, potrudićemo se da cjelokupno stanovništvo bude snabdjeveno. Ako budemo trebali podijeliti te isporuke, ako je neko poručio 4 tone, pokušaćemo ponuditi dvije pa ubaciti neki novih potrošača sa dodatne dvije i izguraćemo ovu sezonu, ja se nadam. Ulazimo u kišni period kada je otežana nabavka, dostava i eksploatacija sirovine. Nismo bili u mogućnosti da nabavimo dovoljne količine sirovine da imamo sad na lageru i da proizvodimo tokom čitave zime“, rekao je Ivanović, a na naše pitanje, da li će to uticati na korekciju cijene, on je izrazio nadu da do povećanja cijene peleta neće doći.

Da li će doći do poskupljenja?

„Nadamo se da neće, ako bude nekih poremećaja, naglo zahladi, nastave se kiše, sve to zavisi od ulaznih troškova. Ako cijene sirovine budu korektne, i bude ih dovoljno, cijene se ne bi trebale mijenjati“, zaključio je Ivanović.