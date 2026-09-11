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Srpska ovog jutra bogatija za 29 beba!

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11.09.2026 07:54

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беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, 14 djevojčica i 15 dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 13, potom u Doboju pet, u Bijeljini tri, u Trebinju i Istočnom Sarajevu po dvije, te Zvorniku, Prijedoru, Foči i Gradišci po jedna, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i sedam dječaka, u Doboju tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini tri dječaka, u Trebinju dva dječaka, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, u Prijedoru, Foči i Gradišci po jedna djevojčica, a u Zvorniku dječak.

U nevesinjskom porodilištu u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

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Republika Srpska

rođene bebe

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