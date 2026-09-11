Srpska ovog jutra bogatija za 29 beba!

Autor:ATV redakcija
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, 14 djevojčica i 15 dječaka.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 13, potom u Doboju pet, u Bijeljini tri, u Trebinju i Istočnom Sarajevu po dvije, te Zvorniku, Prijedoru, Foči i Gradišci po jedna, rečeno je Srni u porodilištima.
U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i sedam dječaka, u Doboju tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini tri dječaka, u Trebinju dva dječaka, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, u Prijedoru, Foči i Gradišci po jedna djevojčica, a u Zvorniku dječak.
U nevesinjskom porodilištu u protekla 24 časa nije bilo porođaja.
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