Srpska ovog jutra bogatija za 29 beba!

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, 14 djevojčica i 15 dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 13, potom u Doboju pet, u Bijeljini tri, u Trebinju i Istočnom Sarajevu po dvije, te Zvorniku, Prijedoru, Foči i Gradišci po jedna, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i sedam dječaka, u Doboju tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini tri dječaka, u Trebinju dva dječaka, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, u Prijedoru, Foči i Gradišci po jedna djevojčica, a u Zvorniku dječak.

U nevesinjskom porodilištu u protekla 24 časa nije bilo porođaja.