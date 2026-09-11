Škola poslije 20 godina otvorila vrata samo zbog jedne djevojčice

Škola na malom italijanskom vulkanskom ostrvu Stromboli ponovo je otvorena poslije više od 20 godina, a za sada je pohađa samo jedna učenica.

Šestogodišnju Ajšu je prvog dana škole dočekala njena učiteljica, objavila je italijanska novinska agencija Ansa. Njeni roditelji godinama vode kampanju za ponovno otvaranje škole u ​​udaljenom selu Đinostra na zapadnoj obali ostrva.

Selo ima oko 40 stanovnika

Stromboli se nalazi u Sredozemnom moru, sjeverno od Sicilije, i dio je Liparskog arhipelaga. Ostrvo je najpoznatije po istoimenom aktivnom vulkanu visokom 930 metara, koji redovno eruptira. Đinostra ima samo oko 40 stanovnika van turističke sezone, a do sela se može doći samo morem. Nova škola se nalazi u prostorijama lokalne parohijske crkve.

Ha aperto sull’isola di Stromboli la scuola più piccola d’Italia, con una sola alunna https://t.co/yt7FeSLPhn — Il Post (@ilpost) September 10, 2026

Ajša je rođena na Stromboliju, od oca tuniskog građevinskog radnika. Njena majka, Moika Abate, ranije je opisala ponovno otvaranje škole italijanskim dnevnim novinama „La Republika“ kao „veliki uspjeh, ne samo za nas, već za cijelu zajednicu Liparskih ostrva i za cijelu Đinostru“.

Nadaju se da će zaustaviti pad populacije

Mnoge porodice koje žive na malim ostrvima u regionu od septembra do maja su primorane da se presele kako bi njihova djeca mogla da pohađaju školu, rekao je Rikardo Gulo, gradonačelnik Liparskih ostrva. Gulo se nada da će ponovno otvaranje škole u ​​Đinostri biti prvi korak ka zaustavljanju višegodišnjeg pada broja stanovnika na sedam naseljenih ostrva arhipelaga, prenosi Indeks.