Zbog šumskih požara, škole prelaze na onlajn nastavu

Škole u Palembangu, glavnom gradu indonežanske pokrajine Južna Sumatra, prešle su na onlajn nastavu, jer je koncentracija dima u vazduhu usljed šumskih požara dostigla nezdrav nivo, saopštili su zvaničnici.

Školama i vrtićima je naređeno da počnu da održavaju nastavu onlajn, u skladu sa vanrednom situacijom.

Dim se proširio čak do Filipina, udaljenih više od 800 kilometara, i prešao je prag nivoa vanredne situacije u Maleziji.

Vlasti u Maleziji su prošle sedmice proglasile vanredno stanje u državi Saravak, na ostrvu Borneo.

Indoneziju decenijama pogađaju šumski i kopneni požari, ali intenziviranje vremenskog fenomema "El Ninjo" i produžena sušna sezona učinili su posljedice požara posebno izraženim ove godine.

Toksična izmaglica i dim proširili su se daleko izvan granica Indonezije, stvarajući regionalnu zdravstvenu krizu, prenosi Srna.