Zbog šumskih požara, škole prelaze na onlajn nastavu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Škole u Palembangu, glavnom gradu indonežanske pokrajine Južna Sumatra, prešle su na onlajn nastavu, jer je koncentracija dima u vazduhu usljed šumskih požara dostigla nezdrav nivo, saopštili su zvaničnici.
Školama i vrtićima je naređeno da počnu da održavaju nastavu onlajn, u skladu sa vanrednom situacijom.
Dim se proširio čak do Filipina, udaljenih više od 800 kilometara, i prešao je prag nivoa vanredne situacije u Maleziji.
Vlasti u Maleziji su prošle sedmice proglasile vanredno stanje u državi Saravak, na ostrvu Borneo.
Indoneziju decenijama pogađaju šumski i kopneni požari, ali intenziviranje vremenskog fenomema "El Ninjo" i produžena sušna sezona učinili su posljedice požara posebno izraženim ove godine.
Toksična izmaglica i dim proširili su se daleko izvan granica Indonezije, stvarajući regionalnu zdravstvenu krizu, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 d0
Svijet
2 d0
Svijet
3 d0
Svijet
5 d0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
13
19
13
18
13
08
12
54
12
51
Trenutno na programu