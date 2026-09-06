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Počela erupcija vulkana na Indoneziji

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06.09.2026 08:33

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На овој фотографији коју је објавио индонежански Центар за вулканологију и ублажавање посљедица геолошких катастрофа (PVMBG), види се сјај лаве током ерупције вулкана Анак Кракатау у мореузу Сунда у Индонезији, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/PVMBG via AP

U Indoneziji je počela erupcija vulkana Anak Krakatau, a zbog vulkanskog pepela otkazani su letovi na međunarodnom aerodromu "Soekarno-Hata" u glavnom gradu Džakarti, saopštila je meteorološka agencija.

U izvještaju se navodi da je vulkan proizveo "fontanu lave" i tutnjavu. Nakon početne erupcije u petak po lokalnom vremenu, dvije nove zabilježene su danas.

Vulkan se nalazi u Sundskom moreuzu, između ostrva Java i Sumatra.

Pepeo je uočen na visini od 6.000 metara na strani Jave, a na strani Sumatre na visini do 15.000 metara.

Ogromna erupcija ovog vulkana 2018. godine izazvala je cunami duž obala ovih ostrva, a poginulo je 430 ljudi. Vulkan je tada izgubio veliki dio svoje vidljive visine.

Anak Krakatau, što znači Dijete Krakataua, nastao je nakon istorijske erupcije vulkana Krakatau 1883. godine, u kojoj je poginulo oko 35.000 ljudi, prenosi Srna.

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vulkan

pepeo

Indonezija

letovi

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