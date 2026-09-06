Logo

Pod kontrolom požari u Skipovcu i Osojnici

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.09.2026 08:56

Komentari:

0
Под контролом пожари у Скиповцу и Осојници
Foto: Tanjug/AP

Na području dobojskih naselja Skipovac i Osojnica aktivni su požari šume i niskog rastinja, koji su pod kontrolom vatrogasaca i bez opasnosti po domaćinstva, saopšteno je iz dobojskog područnog odjeljenja Republičke uprave Civilne zaštite.

Požari su aktivni od juče, a u naselju Osojnica vatrogasci su ugasili požar na štali.

Vatrogasci apeluju na građane da u vrijeme visokih tepmeratura i velike suše ne pale vatru na otvorenom i da u slučaju izbijanja požara odmah obavijeste vatrogasce, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Civilna zaštita RS

gašenje požara

Komentari (0)

Pročitajte više

Пожар Сарајево

Gradovi i opštine

Veliki požar iznad Sarajeva: Vatrogasci na terenu, dim prekrio grad

17 h

1
Возило Хитне помоћи.

Svijet

Slavlje se pretvorilo u tragediju: Izbio požar na svadbi u Kongu, poginule 22 osobe!

19 h

0
Пожар између Пријаковаца и Рамића: Ватра пријети првим кућама

Banja Luka

Lokalizovan požar kod Banjaluke: Vatra se primicala porodičnim kućama

20 h

0
пожар ватра ватрогасци гори гашење ватрена стихија

BiH

Požar kod Kupresa širi se prema Tomislavgradu i Rami

22 h

0

Više iz rubrike

"Dineco" обиљежава 20 година рада, намјештај за требињску Хитну помоћ

Gradovi i opštine

"Dineco" obilježava 20 godina rada, namještaj za trebinjsku Hitnu pomoć

16 h

1
Пожар Сарајево

Gradovi i opštine

Veliki požar iznad Sarajeva: Vatrogasci na terenu, dim prekrio grad

17 h

1
МУП РС полиција лого возило

Gradovi i opštine

Teška saobraćajna nesreća: Obustavljen saobraćaj na putu Bijeljina-Ugljevik

19 h

0
Херцеговина и данас гори: Активно неколико већих пожара

Gradovi i opštine

Hercegovina i danas gori: Aktivno nekoliko većih požara

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

36

U saobraćajnoj nesreći na Zelena Zelenortskim Ostrvima poginulo 25 putnika

12

17

"Mog tatu je ujeo komarac, a već sutradan nije mogao da hoda ni da govori": Ćerka opisala veliku dramu

12

05

Iran upozorio SAD: Pravila igre u ratu su se promijenila

12

04

Monstrum: Silovao dječaka od 14 godina, pa progonio djevojku u Portsmutu

11

58

Više od 60 žena obavilo besplatan preventivni kardiološki pregled

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima