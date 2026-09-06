Pod kontrolom požari u Skipovcu i Osojnici

Autor:ATV redakcija
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Na području dobojskih naselja Skipovac i Osojnica aktivni su požari šume i niskog rastinja, koji su pod kontrolom vatrogasaca i bez opasnosti po domaćinstva, saopšteno je iz dobojskog područnog odjeljenja Republičke uprave Civilne zaštite.
Požari su aktivni od juče, a u naselju Osojnica vatrogasci su ugasili požar na štali.
Vatrogasci apeluju na građane da u vrijeme visokih tepmeratura i velike suše ne pale vatru na otvorenom i da u slučaju izbijanja požara odmah obavijeste vatrogasce, prenosi Srna.
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