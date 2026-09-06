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Helikopteri Oružanih snaga gase vatru kod Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozora

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06.09.2026 09:54

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Хеликоптер гаси ватру
Foto: ATV

Helikopteri Oružanih snaga BiH jutros su gasili požare na području Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozora.

Nakon što je Predsjedništvo BiH dalo saglasnost na odluku o angažovanju resursa Oružanih snaga za gašenja požara, iz resornog ministarstva stigla je naredba za ovu akciju.

Osim helikoptera, u Bihaću je angažovano oko 30 pripadnika Oružanih snaga na gašenju vatrene stihije na tlu.

Helikopteri Oružanih snaga angažuju se u skladu s prioritetima i bezbjednosnim uslovima za djelovanje iz vazduha, uzimajući u obzir istovremenu pojavu više požara na različitim lokacijama, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara, prenosi Srna.

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Tagovi :

Bihać

Drvar

požar

Helikopter

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