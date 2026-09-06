Tukao radnika na benzinskoj pumpi, svi stajali i gledali: Predložen pritvor za mladića iz Trebinja

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju predložilo je pritvor za mladića iz ovog grada koji je pretukao radnika benzinske pumpe.

"Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je, dana 5. septembra 2026. godine, podnijelo Osnovnom sudu u Trebinju Prijedlog za određivanje mjere pritvora protiv lica A.T. (2007) iz Trebinja zbog sumnje da je počinio krivično djelo Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 306. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom Nasilničko ponašanje iz člana 362. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnim djelom Tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. istog Zakonika", navode iz OJT Trebinje.

Kako je ATV ranije pisao, radi se o Aleksi Tasovcu koji je u trenutku napada bio u alkoholisanom stanju.

"Navedeno lice se sumnjiči da je 31. avgusta 2026. godine u Trebinju vršenjem nasilja značajnije ugrozio spokojstvo građana i opasnim oruđem podobnim da tijelo teško povrijedi i zdravlje teško naruši drugog tjelesno povrijedio, a zatim primjenom sile i prijetnjom da će neposredno upotrijebiti silu spriječio službena lica prilikom vršenja poslova bezbjednosti i lišenja slobode izvršioca krivičnog djela", navode iz OJT Trebinje i dodaju:

"Razlozi za predlaganje mjere pritvora sastoje se u tome da postoje okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna i (Član 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku RS)."

Podsjećamo, trebinjska policija uhapsila mladića koji je na brutalan način pretukao radnika benzinske pumpe.

Radnik, I.M. je zbog dobijenih povreda lica smješten u JZU Sveti Arhiđakon Stefan - 9. januar. Policija je nakon dobijanja prijave vrlo brzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog, a o slučaju je obaviješteno tužilaštvo.

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