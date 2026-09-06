Oglasio se Darko Mladić dan pred sahranu generala Ratka Mladića

Darko Mladić, sin Ratka Mladića, izjavio je danas da „ljudi pokazuju veliku ljubav prema njegovom ocu i da vjeruje da će sahrana proteći mirno i dostojanstveno“.

„Sutra će doći prijatelji, poštovaoci i rođaci mog oca. Siguran sam da niko od njih nema pomisao da napravi incident. S druge strane, ima neukusnih izliva mržnje, ali vjerujem da će država preduzeti sve potrebne mjere da sahrana protekne mirno i dostojanstveno“, rekao je Mladić gostujući na televiziji Prva, a prenosi Tanjug.

Kako je naveo, vidio je da ljudi pokazuju veliku ljubav prema njegovom ocu.

„Lično sam doživljavao reakcije. Ljudi su oslobodili tu svoju energiju. Najveći utisak je ostavila količina poruka i poziva“, dodao je on.

Ranije danas, porodica Ratka Mladića apelovala je na sve koji namjeravaju da za sahranu generala kupe cvijeće i vijence da to ne čine, već da taj novac uplate za oboljelu djecu.

Srbija Apel porodice Mladić: Novac umjesto za cvijeće i vijence za generala uplatiti za oboljelu djecu

„Kao sin, vjerujem da bi mom ocu bilo draže da umjesto cvijeća koje će uvenuti pomognemo nekom djetetu da dobije priliku za liječenje, ozdravljenje i život“, naveo je Darko Mladić.

Prema njegovim riječima, u danima kada jedan život ispraćamo, treba učiniti nešto za drugi život.

„Hvala svima koji će razumjeti i prihvatiti ovu moju molbu kao posljednji znak poštovanja prema mom ocu“, istakao je Darko Mladić.

Ratko Mladić biće sahranjen u ponedjeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju u Beogradu.