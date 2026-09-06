Mladić poginuo u jezivoj nesreći: Auto stao zbog kvara, drugi naletio na njega u punoj brzini

Jedan mladi ljudski život ugašen je sinoć u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Novi Pazar – Raška, dok je više osoba sa povredama hitno prevezeno u bolnicu, saznaje „Telegraf.rs“.

Tragedija se, prema prvim informacijama, odigrala kada se jedno putničko vozilo usljed iznenadnog kvara zaustavilo na neosvijetljenom kolovozu. Trenutak kasnije, na njega je punom brzinom naletjelo drugo vozilo.

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Silina direktnog udara bila je tolika da je jedan automobil ostao potpuno uništen, sa prednjim krajem smrskanim do neprepoznatljivosti.

Za nesrećnog mladića ljekari nisu mogli ništa da učine – ljekarska ekipa mogla je samo da konstatuje smrt na licu mjesta.

Ostali učesnici u udesu prevezeni su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gdje im se ukazuje ljekarska pomoć. Zvanični stepen njihovih povreda i tačan broj zbrinutih pacijenata još uvijek nisu saopšteni.

Službe Hitne pomoći i policijske patrole odmah su blokirale ovu dionicu, a saobraćaj je tokom višečasovnog uviđaja bio u potpunom prekidu. Vještačenje i detaljna istraga utvrdiće sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće, piše Telegraf.