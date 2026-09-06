Mladić poginuo u jezivoj nesreći: Auto stao zbog kvara, drugi naletio na njega u punoj brzini

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Jedan mladi ljudski život ugašen je sinoć u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Novi Pazar – Raška, dok je više osoba sa povredama hitno prevezeno u bolnicu, saznaje „Telegraf.rs“.
Tragedija se, prema prvim informacijama, odigrala kada se jedno putničko vozilo usljed iznenadnog kvara zaustavilo na neosvijetljenom kolovozu. Trenutak kasnije, na njega je punom brzinom naletjelo drugo vozilo.
Srbija
Proslavio punoljetstvo, pa poginuo u povratku kući! Mladić stradao u teškoj nesreći
Silina direktnog udara bila je tolika da je jedan automobil ostao potpuno uništen, sa prednjim krajem smrskanim do neprepoznatljivosti.
Za nesrećnog mladića ljekari nisu mogli ništa da učine – ljekarska ekipa mogla je samo da konstatuje smrt na licu mjesta.
Ostali učesnici u udesu prevezeni su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gdje im se ukazuje ljekarska pomoć. Zvanični stepen njihovih povreda i tačan broj zbrinutih pacijenata još uvijek nisu saopšteni.
Službe Hitne pomoći i policijske patrole odmah su blokirale ovu dionicu, a saobraćaj je tokom višečasovnog uviđaja bio u potpunom prekidu. Vještačenje i detaljna istraga utvrdiće sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće, piše Telegraf.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
16 h1
Hronika
17 h0
Svijet
19 h0
Srbija
18 h0
Srbija
4 h4
Srbija
14 h0
Srbija
18 h0
Srbija
20 h0
Najnovije
Najčitanije
12
37
12
36
12
17
12
05
12
04
Trenutno na programu