Vozilo izletjelo sa puta: Djevojka poginula u saobraćajnoj nesreći

Foto: MUP Srbije

Djevojka (38) iz Lazarevca poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 15 sati u Velikim Crljenima!

Kako Telegraf nezvanično saznaje, vozilo kojim je upravljala izletjelo je sa puta iz za sada neutvrđenih razloga, a ekipa Hitne pomoći iz Doma zdravlja u Lazarevcu mogla je samo da konstatuje smrt djevojke.

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