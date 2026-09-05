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Vozilo izletjelo sa puta: Djevojka poginula u saobraćajnoj nesreći

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05.09.2026 18:22

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Djevojka (38) iz Lazarevca poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 15 sati u Velikim Crljenima!

Kako Telegraf nezvanično saznaje, vozilo kojim je upravljala izletjelo je sa puta iz za sada neutvrđenih razloga, a ekipa Hitne pomoći iz Doma zdravlja u Lazarevcu mogla je samo da konstatuje smrt djevojke.

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nesreća

Srbija

tragedija

Saobraćajna nesreća

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