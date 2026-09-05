Pitali ih da li su gejevi, pa ih pretukli: Pozvana policija

Dvojica muškaraca napadnuta su sinoć u samom centru Beograda kada je grupica od, kako se sumnja, četvorice muškaraca izašla iz automobila i upitala ih "Da li ste vi pederi?", potvrđeno je nezvanično za "Blic".

Prema informacijama koje posjeduju, oni su napadnuti tokom šetnje kada je iznenada ispred njih stao automobil marke "mercedes" iz kojeg su izašla četvorica muškaraca.

"Oni su ih pitali "Da li ste vi pederi?", a onda su nasrnuli na njih, pretukli ih i potom se vratili u vozilo i otišli dalje", kaže izvor "Blica".

Pretučeni muškarci odmah su pozvali policiju, a konstatovano je da nemaju vidljive povrede, zbog čega su upućeni da se jave u dežurnu zdravstvenu ustanovu i dostave policiji povrednu listu.

Policija radi na identifikaciji osumnjičenih.