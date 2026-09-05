Krga: General Mladić je velikim doprinosom zaslužio mjesto među borcima za slobodu

Autor:ATV redakcija
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General-pukovnik Branko Krga na današnjoj komemoraciji povodom smrti generala Ratka Mladića, poručio je general zaslužuje da u istoriji zauzme dostojanstveno mjesto.
„Bili smo istovremeno komandanti brigada. Držao je poučne lekcije iz teorije i prakse. Posebno je ispoljavao brigu za vojnike“, rekao je on te nastavio:
„Govorio je da on kao vojnik neće da se miješa u politiku“, istakao je Krga.
Pitao je šta bi se dogodilo da general nije branio narod!?
„Nijednog momenta nije postavljao pitanje lične sudbine.... Najbolje bi bilo postaviti jedno pitanje: šta se moglo dogoditi da se on, njegove kolege, vojnici, srpski narod nisu branili od progona i uništenja“, rekao je general Krga.
Poručio je da Mladić zaslužuje da u istoriji zauzme dostojanstveno mjesto.
„General Ratko Mladić je ličnost koja zbog velikog doprinosa u odbrani svog naroda zaslužuje da u istoriji zauzme dostojanstveno mjesto pored poznatih srpskih vojvoda, generala, vojnika, boraca za slobodu i odbranu svoje zemlje. Vječna slava generalu Mladiću!“, istakao je Krga.
Ispred Doma Vojske okupio se ogroman broj građana, saboraca i poštovalaca kako bi odali posljednju počast i sa ogromnim poštovanjem poslali posljednji pozdrav generalu!
Koliko je interesovanje naroda govori i podatak da je sala Doma Vojske bila premala da primi sve poštovaoce, pa su mnogi ostali na ulici ispred ulaza. Pogledajte i trenutke kada građani pokušavaju da uđu i odaju posljednju počast generalu, prenosi Informer
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