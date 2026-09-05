Logo

Karan: General Mladić sa ostalim hrabrim vojskovođama branio srpski narod od fizičkog nestanka

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.09.2026 13:58

Komentari:

2
Синиша Каран, Дарко и Босиљка Младић на комеморацији генералу Младићу
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Beogradu da će istorija, sa protokom vremena, staviti na ispravno mjesto generala Ratka Mladića koji je sa drugim hrabrim vojskovođama branio srpski narod od fizičkog nestanka.

Karan je istakao da je došao sa tugom, poštovanjem i ponosom da se na komemoraciji u ime cijele Republike Srpske i njenih građana oprosti od generala Ratka Mladića.

"General Ratko Mladić je sa drugim hrabrim vojskovođama odmah nakon stvaranja Republike Srpske stao na čelo Vojske Republike Srpske, na čelo našeg naroda i svih onih koji su branili svoju egzistenciju", rekao je Karan novinarima.

Радан Остојић

Republika Srpska

Ostojić: Ispisujemo novu stranicu istorije čiji je dio i general Ratko Mladić

On je istakao da je srpski narod bio ugrožen od fizičkog nestanka i da su svi ustali da odbrane svoja vijekovna ognjišta, da nisu nikoga napadali, već su samo branili svoje živote i kuće.

Karan je poručio da će istorija "kao i za svakoga, tačno, i protokom vremena na ispravno istorijsko mjesto staviti mjesto i ulogu generala Ratka Mladića", ali da "ostaje žal i bol zbog nehumanog odnosa Haškog mehanizma".

Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: Međunarodna pravda ne postoji

"U ime cijele Republike Srpske i svoje lično ime želim da porodici Mladić iskreno saučešće", rekao je Karan.

U Domu Vojske Srbije u Beogradu održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću, u organizaciji Kluba generala i admirala Srbije, kojoj su prisustvovali porodica, saradnici, prijatelji, kao i predstavnici Srbije i Republike Srpske, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Siniša Karan

general Ratko Mladić

Ratko Mladić komemoracija

Srbija

Republika Srpska

Komentari (2)

Pročitajte više

У препуној сали Дома Војске Србије у Београду данас се одржава комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића.

Srbija

U Domu Vojske održana komemoracija generalu Ratku Mladiću

3 h

5
У препуној сали Дома Војске Србије у Београду данас се одржава комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића.

Republika Srpska

Tubić: Velika zainteresovanost za prisustvo sahrani generala Mladića

1 h

0
Генерал-пуковник Бранко Крга обраћање на комеморацији поводом смрти генерала Ратка Младића

Srbija

Krga: General Mladić je velikim doprinosom zaslužio mjesto među borcima za slobodu

2 h

0
Генерал Ратко Младић је био велики вођа, врхунски професионалац и частан официр који се борио за своју отаџбину, рекла је позната руска историчарка и академик Јелена Гускова на комеморацији генералу Ратку Младићу у Дому Војске Србије.

Srbija

Guskova: General Mladić ući će u istoriju srpskog naroda

2 h

0

Više iz rubrike

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: Međunarodna pravda ne postoji

1 h

1
У препуној сали Дома Војске Србије у Београду данас се одржава комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића.

Republika Srpska

Tubić: Velika zainteresovanost za prisustvo sahrani generala Mladića

1 h

0
Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите

Republika Srpska

Ostojić: Ispisujemo novu stranicu istorije čiji je dio i general Ratko Mladić

2 h

1
У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.

Republika Srpska

Na sahranu generalu Mladiću Zvorničani idu u pet autobusa

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Užas na aeromitingu u Grčkoj: Srušio se borbeni avion, spasioci tragaju za pilotima

15

06

Putin naredio da se tri dana ne udara po Kijevu, ovo je razlog

14

48

Prazne stolice na Kastelu: Da li Stanivuković poslije šest godina vlasti gubi podršku Banjaluke?

14

48

Turistkinju u Trebinju udario vozač trotineta i pobjegao: Zadobila teže povrede oka

14

44

Agrar: Priče poljoprivrednika i uspješnih preduzetnika

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima