Karan: General Mladić sa ostalim hrabrim vojskovođama branio srpski narod od fizičkog nestanka

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Beogradu da će istorija, sa protokom vremena, staviti na ispravno mjesto generala Ratka Mladića koji je sa drugim hrabrim vojskovođama branio srpski narod od fizičkog nestanka.

Karan je istakao da je došao sa tugom, poštovanjem i ponosom da se na komemoraciji u ime cijele Republike Srpske i njenih građana oprosti od generala Ratka Mladića.

"General Ratko Mladić je sa drugim hrabrim vojskovođama odmah nakon stvaranja Republike Srpske stao na čelo Vojske Republike Srpske, na čelo našeg naroda i svih onih koji su branili svoju egzistenciju", rekao je Karan novinarima.

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On je istakao da je srpski narod bio ugrožen od fizičkog nestanka i da su svi ustali da odbrane svoja vijekovna ognjišta, da nisu nikoga napadali, već su samo branili svoje živote i kuće.

Karan je poručio da će istorija "kao i za svakoga, tačno, i protokom vremena na ispravno istorijsko mjesto staviti mjesto i ulogu generala Ratka Mladića", ali da "ostaje žal i bol zbog nehumanog odnosa Haškog mehanizma".

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"U ime cijele Republike Srpske i svoje lično ime želim da porodici Mladić iskreno saučešće", rekao je Karan.

U Domu Vojske Srbije u Beogradu održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću, u organizaciji Kluba generala i admirala Srbije, kojoj su prisustvovali porodica, saradnici, prijatelji, kao i predstavnici Srbije i Republike Srpske, prenosi Srna